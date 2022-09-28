Слєпаков записав пісню про війну в Україні, висміяв росіян і назавжди покинув РФ (відео)

Популярний російський комік, актор і сценарист Семен Слєпаков записав "Не все так однозначно", в якій висміяв вузьколобість своїх співгромадян, які підтримують війну в Україні, розв'язану РФ.

Чому Слєпаков зважився на такий крок і де він зараз живе – читайте у нашому матеріалі нижче.

Як звучить нова пісня Слєпакова

Відео "Не все так однозначно" зірка КВК опублікував у своєму YouTube-каналі 27 вересня. В індивідуальній манері автор виконав пісню, акомпануючи на гітарі.

У композиції Слєпаков наводить промовисту паралель. Він співає, як росіянин застав дома вдома дружину з іншим, але зробив висновок, мовляв, "не все так однозначно".

Так Семен, мабуть, натякає на ставлення росіян до війни в Україні, які постійно твердять, що "не все так однозначно".

У першому куплеті він співає:

Когда был нанесен удар по Украине,

Я был так огорчен, я прямо впал в уныние,

И было на душе так тягостно и мрачно.

Я даже собирался написать в Facebook,

Но в голове внезапно мелькнула мысль:

"А вдруг не все так однозначно?"

Де зараз Семен Слєпаков?

Зазначимо, що артист публічно не підтримував Україну, але при цьому свого позитивного ставлення до так званої "СВО" він теж не висловлював. Хоча записав 25 лютого відео звернення до Путіна.

"Що б відчув Михайло Михайлович Жванецький, який виріс в Одесі і з яким ви особисто дружили і твори якого ви, напевно, дуже любите? Він проводив кожне літо в Одесі, аж до самої смерті. Як би на це подивився Володимир Семенович Висоцький, пісні якого ви напевно знаєте напам'ять, а фільм "Місце зустрічі змінити не можна" з легкістю можете цитувати? Якби Володимир Семенович писав пісні про військову операцію в Україні, мені здається, що його посил навряд чи був таким же, яким він був у тих його військових піснях", - сказав у зверненні Слєпаков.

Також він закликав господаря Кремля "знайти інший вихід із цієї жахливої ситуації".

Через деякий час він написав ще одну посаду під хештегом #нуженмир.

"Біль за те, що відбувалося і відбувається на Донбасі - дуже сильний і великий. Біль за те, що відбувається в Україні - не менше. Весь цей біль неможливо виміряти. І його не можна заспокоїти нічим. І для того, щоб наш загальний біль не став ще сильнішим, треба, щоб весь цей жах припинився і настав мир. Я чекаю тільки одного - щоб усе швидше закінчилося. Я хочу тільки одного - щоб і з того, і з іншого боку загинуло якнайменше людей. Зараз нам усім дуже потрібен мир. Нехай він настане якнайшвидше", - написав він у Instagram.

Після цього на нього накинулися фанати Путіна та прокремлівські ЗМІ, почавши поширюватися чутки, що комік "вже виїхав із РФ".

Однак у березні Слєпаков звернувся до росіян і посміявся з новин, у яких повідомлялося, що він нібито таємно залишив рідну країну.

"Щоб надалі не було непорозумінь, повідомляю, що скоро я покину закордон. Так само таємно і не пояснюючи мету поїздки. Загалом, якщо раптом побачите мене в Москві, не зомлійте від здивування... Ну так, раніше, коли я залишав Росію, я ж це робив явно, з поясненнями, і пояснював мету поїздки всім. Завжди попереджав... А тут раптом такий збій у комунікації", - іронічно зазначив Слєпаков у своєму мікроблозі.

В останні місяці комік повністю зник із радарів ЗМІ: нових виступів у Семена не було, і в соціальних мережах він себе теж ніяк не проявляв.

Довга мовчанка Слєпакова пояснила його помічниця. За її словами, артист переїхав до іншої країни. Зважаючи на все, на ПМП.

"З ним усе гаразд. Він поїхав", - цитують дівчину "Светские хроники".

У російських таблоїдах пишуть, що Слєпаков влаштувався в Ізраїлі. При цьому він нібито покинув Росію ще кілька місяців тому, просто не заявляв про це публічно.

До речі, в Ізраїлі екс-КВКшник планує продовжити свою творчу кар'єру. Принаймні на це натякає афіша його концертів: на кінець вересня-початок жовтня у Слєпакова заплановані виступи в Хайфі, Беер-Шеві, Ашдоді та Тель-Авіві.

Афіша концертів Слєпакова в Ізраїлі