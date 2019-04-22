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Я почти слеп: звезда сериала "Игры престолов" сделал признание

STYLERЖизнь    22.04.2019 - 17:03
Я почти слеп: звезда сериала "Игры престолов" сделал признание
Звезда сериала "Игры престолов" признался в слепоте (Коллаж РБК-Украина)

Актер объяснил, почему у него в кадре такой пронзительный взгляд

Исполнитель роли Брана Старка, трехглазого ворона в культовом сериале "Игры Престолов", Айзек Хемпстед-Райт откровенно признался о своих проблемах со зрением. Он рассказал об этом в прямом эфире шоу с Джимми Киммелом.

Айзек Хемпстед-Райт много лет не признавался в том, что у него серьезные проблемы со зрением. Однако он решил объяснить телезрителям, почему у него в кадре такой загадочный и пронзительный взгляд.

Выяснилось, что у Айзека Хемпстеда-Райта серьезные проблемы со зрением, но во время съемок он не носит очки и не использует контактные линзы. А без них он практически ничего не видит.

Я почти слеп: звезда сериала &quot;Игры престолов&quot; сделал признание

Айзек Хемпстед-Райт (Коллаж РБК-Украина)

"Такой напряженный взгляд получается из-за того, что я почти слеп на площадке", - откровенно признался актер.

Он добавил, что из-за его проблем со зрением, с коллегами по площадке иногда возникают комичные ситуации. Однажды к нему подошла Софи Тернер, которая исполняет в сериале роль его сестры Сансы Старк. Девушка сказала Айзеку, что у него такой взгляд, словно он смотрит ей в душу. На что актер вынужден был ответить: "Я просто тебя не вижу, вот и все".

Айзек Хемпстед-Райт сделал признание о слепоте (YouTube/Jimmy Kimmel Livе)

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что исполнительница роли Сансы Старк Софи Тернер сделала откровенное признание о депрессии и призналась, что готова была покончить жизнь самоубийством.

А также мы писали о том, что Эмилия Кларк, которая сыграла в "Играх престолов" Дейенерис Таргариен рассказала об операциях на мозге и инсульте.

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