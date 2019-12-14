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Славе Каминской грозит опасность: маньяк продолжает преследовать артистку

STYLERПерсоны    14.12.2019 - 16:31
Славе Каминской грозит опасность: маньяк продолжает преследовать артистку
Слава Каминская из "НеАнгелов" рассказала о преследовании маньяка (фото: instagram.com/babaslavka)

Исполнительница начинает бояться за свою жизнь

Слава Каминская из "Неангелов" боится за свою жизнь, ее продолжает преследовать назойливый поклонник, который то и дело появляется возле дома исполнительницы. Об этом информирует "Сніданок з 1+1".

Слава ранее показывала маньяка, который ее преследует
и угрожает расправой. Сообщается, что сначала неадекват выписывал грозные сообщения на почту, а после - разыскал адрес и среди ночи постучал в дверь квартиры.

Славе Каминской грозит опасность: маньяк продолжает преследовать артисткуСлава Каминская (instagram.com/babaslavka)

"Я разорву тебя как обезьяна газету! Я убью твою мать. Ты делаешь из меня зверя", - писал в сообщениях неизвестный. Каминская заблокировала неизвестный номер и забыла про этот случай, однако через время мужчина снова напомнил о себе.

"Он начал мне написывать в соцсетях. "Поговори со мной, ты моя единственная надежда, я люблю тебя, наш сын Ванечка, куда ты девала сына Ванечку?..." Какой сын Ванечка?" – делится Слава.

Когда исполнительница пригрозила, что обратится в полицию, преследователь не остановился и в конце лета даже пришел к Славе домой. Артистка утверждает, что ранее обращалась в правоохранительные органы, однако должной реакции не последовало.

Юрист Евгений Ковтуненко говорит, что это не повод отчаиваться, в данной ситуации важно действовать, чтобы наказать преследователя.

"Она обязательно должна написать заявление о совершении преступления. После того, как ваше заявление будет внесено в госреестр, полиция обязана совершить определенные процессуальные действия - она должна вызвать подозреваемого на допрос. И если полиция докажет вину этого лица, то ему грозит либо арест до 6 месяцев, либо лишение свободы до двух лет", - сказал юрист.

К слову, Слава Каминская уже наняла адвоката и собирается подавать иск в суд.

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