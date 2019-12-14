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Славі Камінській загрожує небезпека: маніяк продовжує переслідувати артистку

STYLERПерсони    14.12.2019 - 16:31
Славі Камінській загрожує небезпека: маніяк продовжує переслідувати артистку
Слава Камінська з "Неангелів" розповіла про переслідування маніяка (фото: instagram.com/babaslavka)

Виконавиця починає боятися за своє життя

Слава Камінська з "Неангелів" боїться за своє життя, її продовжує переслідувати настирливий залицяльник, який раз у раз з'являється біля будинку виконавиці. Про це інформує "Сніданок з 1+1".

Слава раніше показувала маніяка, який її переслідує
і погрожує розправою. Повідомляється, що спочатку неадекват виписував грізні повідомлення на пошту, а після - розшукав адресу і серед ночі постукав у двері квартири.

Славі Камінській загрожує небезпека: маніяк продовжує переслідувати артисткуСлава Камінська (instagram.com/babaslavka)

"Я розірву тебе як мавпа газету! Я уб'ю твою матір. Ти робиш з мене звіра", - писав в повідомленнях невідомий. Камінська заблокувала невідомий номер і забула про цей випадок, проте через час чоловік знову нагадав про себе.

"Він почав мені виписувати в соцмережах. "Поговори зі мною, ти моя єдина надія, я люблю тебе, наш син Ваня, куди ти поділа сина Ваню?..." Який син Ваня?" – ділиться Слава.

Коли виконавиця пригрозила, що звернеться в поліцію, переслідувач не зупинився і в кінці літа навіть прийшов до Слави додому. Артистка стверджує, що раніше зверталася в правоохоронні органи, однак належної реакції не було.

Юрист Євген Ковтуненко каже, що це не привід впадати у відчай, у даній ситуації важливо діяти, щоб покарати переслідувача.

"Вона обов'язково повинна написати заяву про вчинення злочину. Після того, як ваша заява буде внесена в держреєстр, поліція зобов'язана вчинити певні процесуальні дії, вона повинна викликати підозрюваного на допит. І якщо поліція доведе вину цієї особи, то йому загрожує або арешт до 6 місяців, або позбавлення волі до двох років", - сказав юрист.

До речі, Слава Камінська вже найняла адвоката і збирається подавати позов до суду.

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