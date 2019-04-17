ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Слава Украине: пленный моряк передал привет родной стране (видео)

STYLERЖизнь    17.04.2019 - 19:42
Слава Украине: пленный моряк передал привет родной стране (видео)
Денис Гриценко (фото: Volnodum/LiveJournal)

Гриценко в хорошем настроении передал привет украинцам

Денис Гриценко, который вместе с другими украинскими военнопленными находился сегодня в Лефортовском районном суде Москвы, передал привет всем украинцам и рассказал журналистке "Громадского" о своем здоровье.

Гриценко отметил, что у него все хорошо и передал привет. Это видно на данном видео.

Денис Гриценко (видео: YouTube/Громадське Телебачення)

"Все хорошо, спасибо. Слава Украине! Мой привет Украине и лучшие пожелания", - сказал Гриценко.

Стоит отметить, что сегодня, 17 апреля, Лефортовский районный суд Москвы продлил срок задержания 7 украинских моряков и представителя СБУ до 24 июля 2019 года.

Обвинение просило продлить арест украинцев, так как необходимо получить результаты экспертиз. При этом защита отметила, что украинцы - военнопленные и их должны освободить, поскольку захват моряков произошел из-за агрессии со стороны России.

Украинские моряки попали в плен после агрессии России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. Причем трое украинцев получили ранения. В России моряков обвинили в незаконном пересечении границы.

Наши моряки вины не признают и считают себя военнопленными. Все украинские моряки находятся в СИЗО пока российская сторона проводит следствие.

Напомним, что в России провели первые психиатрические экспертизы украинским морякам.

Ранее сообщалось о том, что спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил о том, что РФ незаконно удерживает украинских моряков.

Любовь в сердце еще жива: моряк Эйдер в российском плену написал стих Гриценко отреагировал на дело против него в РФ
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины военныеГриценко Анатолий
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь