Слава Камінська втретє вийшла заміж

Так, артистка опублікувала фото, на якому позує в обіймах з коханим. У дописі зірка назвала його своїм чоловіком.

Щоправда, обличчя його співачка приховала, і не стала розкривати ім’я обранця.

Камінська поділилася, що вони зараз перебувають на мальовничому туристичному острові.

Слава Камінська з чоловіком (фото: instagram.com/babaslavka)

Однак, за її словами, навіть сонце, море і білосніжні пляжі з часом перетворюються на звичне, і райський відпочинок поступово "обростає рутиною".

"Життя на острові, куди багато хто прилітає за мріями про відпочинок, на перший погляд здається суцільним святом. Щоранку - як картинка з туристичного буклету: сонце, море, білосніжний пісок. Але насправді, коли цей рай стає повсякденністю, він теж обростає рутиною", - написала Слава.

"Робота, турботи, клопоти по дому - все це є навіть тут. І так, як би парадоксально це не звучало, навіть на острові, який для багатьох - втілення відпустки, іноді хочеться... відпочити", - додала вона.

Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)

Також Камінська говорить, що вони з чоловіком періодично влаштовують собі невеличкі "втечі" на кілька днів.

"Просто змінити картинку, побути удвох, перезавантажитися. На цей час діти залишаються з нянею, а ми їдемо туди, де можемо відчути себе як туристи, навіть якщо самі живемо на "туристичному" острові. Це допомагає повернути сили, натхнення і знову із задоволенням зануритися в наше острівне, але все ж таки звичайнісіньке життя", - підсумувала виконавиця.

Зазначимо, що для 40-річної співачки це вже третій шлюб. У 2012 році вона вперше вийшла заміж за київського бізнесмена Євгена, але через рік пара оголосила про розлучення. Потім, у 2014 році, Слава вийшла заміж за пластичного хірурга Едгара Камінського і взяла його прізвище.

12 грудня 2014 року у них народився син Леонард, а 6 грудня 2015 року - донька Лаура. Однак 1 липня 2019 року пара також розлучилася.