Слава Дьомін: З Ксенією Мішиною нас вже нічого не пов'язує

Блогер та журналіст Слава Дьомін бере інтерв'ю у багатьох зірок, медійних персон та навіть осіб зі скандальною репутацією. Нещодавно він випустив відео з Анною Алхім, а потім - зі Спартаком Субботою.
В інтерв'ю РБК-Україна Дьомін ексклюзивно розповів, як він реагує на критику, чому кликав на інтерв'ю цих персон, чи вільне його серце, коли він планує оновлювати дані у ТЦК та чи боїться він мобілізації.
– Нещодавно ви взяли інтерв'ю у блогерки Анни Алхім, а потім у "психолога" Спартака Субботи. На тлі цього мережа почала звинувачувати вас у тому, що ви нібито "тягнете в інфопростір" персон з не дуже гарною репутацією. Що ви думаєте про ці скандали та хейт?
– Як ми можемо визначити: багато хейту чи ні? Приміром, відео з Алхім, десь 300 тисяч переглядів і, нехай буде, дві тисячі коментарів. З цих двох тисяч негативних - одна тисяча. Багато чи мало? Де ця градація нормальності?
Щодо того, що кажуть, що я тягну таких персонажів. Я вважаю, що я не порушую жодного закону, який є в Кримінальному кодексі України. Який є в принципі в законодавстві. Це не державна зрада, брати інтерв'ю у громадянина України.
Я не бачу в цьому жодної зради. Якщо цією людиною не займається СБУ, інші органи, тобто вона не під слідством. Відповідно вона - звичайний громадянин України, який також має право бути будь-де, в будь-якому публічному просторі.
Мої інтерв'ю більше про те, завдяки чому або всупереч чому людина стала такою. Вона може бути суперечливою, вона може не подобатися навіть 50% громадян України. Але чому? Якщо б в мене була можливість брати інтерв'ю у російських полонених, я б напевно також взяв. Щоб спитатися - "навіщо?".. От Золкін, наприклад, бере інтерв'ю у полонених. Я не чув, щоб йому закидали, що він тягне в інформаційний простір України росіян.
Слава Дьомін (фото: instagram.com/slavademin_official)
– Що ви думаєте саме про Алхім та скандали навколо неї?
– Я просто знаю ситуацію Алхім, я знаю, що у неї є оця принципова позиція. Тому що її постійно цькують. Це цькування, це булінг людини за те, що вона не робить те, чого хочуть інші. Я за українізацію, я сам з російськомовної родини, але перейшов на українську. І нормально до такого ставлюся. Я патріот України і вважаю, що одна-єдина українська мова має бути.
Але коли людину починають цькувати і займатися булінгом, для мене це дивно. І я розумію, що Алхім зайняла принципову позицію, і мені було цікаво показати глядачам, чому саме вона зайняла таку принципову позицію. Які у неї стосунки з батьками, з іншими людьми, з колишнім чоловіком. І завдяки цьому, можливо, зрозуміти, чому саме вона так себе поводить. Я ж питав у неї в інтерв'ю: якщо тебе не будуть цькувати, ти готова перейти на українську? Вона мені сказала "так".
Анна Алхім (фото: instagram.com/anna_alkhim)
– А як ви оцінюєте своє інтерв'ю з Субботою?
– Знову ж-таки, неоднозначний персонаж. Хтось вважає його брехуном, хтось вважає його професіоналом, хтось вважає, що в нього немає освіти. Але він як українець в принципі має право з'являтися в будь-якому просторі. І мені було цікаво, чому він недоговорював певну інформацію, чому він саме так себе поводив з друзями і багато іншого.
І мені стало в певний момент зрозуміло. А те, що мені закидають, що я їх тягну та підтримую - я ніде не говорив, що підтримую цих гостей та інших в тому числі.
Дьомін та Суббота (скріншот)
– Як ви реагуєте на критику та негативні коментарі?
– Як тільки я беру інтерв'ю у людини, яка не подобається певним блогерам, або як я їх ще називаю - "недоекспертами", то одразу починають підіймати бучу. Я поставлю питання: а хто ж тоді хайпиться?
Я не розумію, чому люди залежні від думки якихось YouTube-блогерів та когось іншого. Я розумію, хто такий Чикатило, так. Від того, що я подивлюся інтерв'ю з ним, я не стану серійним вбивцею. Якщо мені щось не подобається, то важко змінити цю думку. І тому дивно, коли кажуть, що я "тягну". Щоб що?
От, наприклад, з тим Спартаком - дуже багато розбіжностей. Дуже багато суперечливих думок його у мене в інтерв'ю. І це мені подобається, що ця суперечливість, вона теж видна глядачам. Тим глядачам, які справді хочуть розібратися. А не просто почули або побачили в YouTube-каналі назву відео "Дьомін тягне русскомирного Субботу". І все, і вони ідуть і пишуть якісь коментарі.
– Чи видаляєте ви коментарі від хейтерів?
– Не ту мету переслідують оті блогери, які хейтять і мене в тому числі. І після того, як вони мене хейтять, до мене приходять на сторінку їхні глядачі і пишуть "щоб я здох". Це їхня мета? Для мене це дивно. Я хочу вірити, що це не так.
Я для себе обрав класний вибір. Якщо я вважаю, що цей коментар або цей користувач на моїй сторінці, а це моя сторінка, я її веду, я маю право робити що завгодно, якщо це не суперечить законодавству звісно. Якщо ця людина або коментар токсичний, я вважаю, що він токсичний, я не стидаюся блокувати і видаляти цей коментар. І я не вважаю, що я втікаю від демократії.
– Минулого року ви казали, що намагалися домовитися з репером Потапом стосовно інтерв'ю. Зараз щось змінилося?
– Ми з Потапом і розмовляли особисто і він мені говорив, практично процитую: "Славо, все зробимо, зв'яжись з моїми дівчатками-піарницями". Я зв'язувався і відповіді не було. І так було кілька разів, коли я писав, дзвонив. І це було так. Це все, що я отримував.
І мені, знову ж таки, було би цікаво з Потапом зробити інтерв'ю, щоб зрозуміти, чи він справді загубився в будові нового українського шоу-бізнесу і намагався будувати своє повернення на основі тих знань, які раніше в нього були в минулому житті. Чи він вже спочатку розумів, що це не те, куди він йде. Мені справді цікаво розібратися, можливо навіть для себе.
– Це так само як з Олегом Винником та Владом Ямою, адже люди і досі цікавляться, що з ними. Але майже ніякого фідбеку немає.
– Ну, від Ями отримав. Я ж брав у нього інтерв'ю. І він тоді відповів про Америку. Все, у мене більше не було питань.
– Ви бачили нове інтерв'ю з Дмитром Гордоном, де він висловився щодо вас як інтерв'юєра. "Він хоче сподобатися своїм співрозмовникам, а це мені не подобається", - сказав журналіст. Що ви можете на це відповісти?
– Так, бачив. Мені лестить те, що людина, яка знімає і робить інтерв'ю понад 30 років, говорить про мене. Я вважаю, що це висока оцінка мене. Порівняно з іншими інтерв'юєрами, це прям висока оцінка. Мені це лестить.
Він, напевно, спирався більше на наше інтерв'ю, з приводу того, що я намагаюся якось сподобатися. Але коли я робив інтерв'ю з Дмитром, у мене була трошки інакша подача інтерв'ю та інше бачення самих інтерв'ю. Зараз вони глибші.
Я вважаю Дмитра Гордона великим професіоналом своєї справи. Людиною, яка круто робить інтерв'ю. Щодо позиції і так далі ми зараз не будемо говорити. Я вже казав щодо того, чому він робить інтерв'ю російською, чому він публікує якісь дописи про росіян. Бо він хоче показати самим росіянам, тому що в нього велика російська аудиторія, що вони дебіли.
Дьомін відповів Гордону (фото: instagram.com/slavademin_official)
– У квітні ви натякали на те, що ваше серце вже не вільне. До того ж з'являлися чутки, що між вами та Ксенію Мішиною були якісь стосунки. Зараз ваше серце вільне?
– Я відповім так: з Ксенією Мішиною нас вже нічого не пов'язує. Цього буде достатньо. З приводу нинішніх стосунків, я поки не готовий про це говорити.
Дьомін та Мішина (фото: instagram.com/slavademin_official)
– Зараз активно обговорюється тема мобілізації та оновлення даних. Скажіть, а ви оновили дані у ТЦК?
– Я кілька разів намагався оновити дані. В мене не вийшло, тому що великі черги. Тому я зараз чекаю, коли трошечки спадуть усі ці черги. Бо я просто не маю фізично часу стояти там по 3-4 години.
Ви бачите, як Анатолій Анатоліч ходить? У нього троє дітей, йому просто треба ці всі результати, а він цього теж не може зробити. Тому я чекаю, але я готовий, це закон.
– Якщо ж вас мобілізують, ви боїтеся цього чи ні? Ви боїтеся опинитися на фронті?
– А який вихід? Ну, бояться всі, так, це чесно. Всі бояться смерті, всі бояться війни. Але якщо так станеться, ховатися або втікати за кордон не буду, це точно не про мене.
Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, що Надя Дорофєєва та Ніколас Карма "нарвалися" на шахраїв.
Крім цього, нещодавно стало відомо, що ведучий Грубич розкрив правду про стосунки з Данилком, який хотів стати хрещеним його дочки.