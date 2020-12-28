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Сладкоежки больше склонны к агрессии и нервным заболеваниям: ученые удивили заявлением

Понедельник 28 декабря 2020 22:29
Сладкоежки больше склонны к агрессии и нервным заболеваниям: ученые удивили заявлением
Любители сладкого чаще склонны к депресии и агрессии (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Люди, которые не могут жить без сладостей – склонны к агрессии и нервно-психическим заболеваниям. Такое заявление сделали ученые на основании нового исследования. По данным медиков, чрезмерное употребление фруктозы может негативно влиять на организм человека и его психическое состояние.

Подсластитель играет важную роль в формировании серьезных форм поведения – агрессии, биполярного расстройства, синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Как объяснили исследователи в своем материале в журнале Evolution and Human, фруктоза снижает энергию в клетках организма и тем самым активизирует реакцию получения пищи.

Эта реакция похожа на ощущение голода и именно она стимулирует импульсивность и агрессию. В доисторические времена человек вынужден был рисковать жизнь, чтобы добыть себе пропитание. Хроническая стимуляция этой реакции может вызывать депрессию. А гиперактивная реакция организма на сахар способствует развитию психических расстройств.

Медики неоднократно доказывали, что чрезмерное потребление сахара у детей может вызывать излишнюю активность и перевозбуждение. А вот потребление сладкого не влияет на настроение или повышение умственной деятельности у человека. Однако чрезмерное употребление сахара или фруктозы может вызывать сахарный диабет, ожирение и негативно влиять на многие процессы в организме.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог назвала самые вредные салаты для здоровья человека.

А также рассказывали о том, какой алкогольный напиток очень опасен и может обвалить сахар в крови до критического уровня.

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Новости Украины Жизнь ученыеисследованиеСахар

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