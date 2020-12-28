Ласуни більше схильні до агресії і нервових захворювань: вчені здивували заявою

Любителі солодкого частіше схильні до депресії і агресії (Колаж РБК-Україна)

Люди, які не можуть жити без солодощів – схильні до агресії та нервово-психічних захворювань. Таку заяву зробили вчені на підставі нового дослідження. За даними медиків, надмірне вживання фруктози може негативно впливати на організм людини та її психічний стан.

Підсолоджувач відіграє важливу роль у формуванні серйозних форм поведінки – агресії, біполярного розладу, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності. Як пояснили дослідники у своєму матеріалі в журналі Evolution and Human, фруктоза знижує енергію в клітинах організму і тим самим активізує реакцію отримання їжі.

Ця реакція схожа на відчуття голоду і саме вона стимулює імпульсивність і агресію. В доісторичні часи людина змушена була ризикувати життям, щоб добути собі харчування. Хронічна стимуляція цієї реакції може викликати депресію. А гіперактивна реакція організму на цукор сприяє розвитку психічних розладів.

Медики неодноразово доводили, що надмірне споживання цукру у дітей може викликати надмірну активність і перезбудження. А ось споживання солодкого не впливає на настрій або підвищення розумової діяльності у людини. Однак надмірне вживання цукру або фруктози може викликати цукровий діабет, ожиріння і негативно впливати на багато процесів в організмі.

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