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Ласуни більше схильні до агресії і нервових захворювань: вчені здивували заявою

Понеділок 28 грудня 2020 22:29
Ласуни більше схильні до агресії і нервових захворювань: вчені здивували заявою
Любителі солодкого частіше схильні до депресії і агресії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Люди, які не можуть жити без солодощів – схильні до агресії та нервово-психічних захворювань. Таку заяву зробили вчені на підставі нового дослідження. За даними медиків, надмірне вживання фруктози може негативно впливати на організм людини та її психічний стан.

Підсолоджувач відіграє важливу роль у формуванні серйозних форм поведінки – агресії, біполярного розладу, синдрому дефіциту уваги й гіперактивності. Як пояснили дослідники у своєму матеріалі в журналі Evolution and Human, фруктоза знижує енергію в клітинах організму і тим самим активізує реакцію отримання їжі.

Ця реакція схожа на відчуття голоду і саме вона стимулює імпульсивність і агресію. В доісторичні часи людина змушена була ризикувати життям, щоб добути собі харчування. Хронічна стимуляція цієї реакції може викликати депресію. А гіперактивна реакція організму на цукор сприяє розвитку психічних розладів.

Медики неодноразово доводили, що надмірне споживання цукру у дітей може викликати надмірну активність і перезбудження. А ось споживання солодкого не впливає на настрій або підвищення розумової діяльності у людини. Однак надмірне вживання цукру або фруктози може викликати цукровий діабет, ожиріння і негативно впливати на багато процесів в організмі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог назвала найбільш шкідливі салати для здоров'я людини.

А також розповідали про те, який алкогольний напій дуже небезпечний і може обвалити цукор в крові до критичного рівня.

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