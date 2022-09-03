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Сладкая вода и живот: тренер объяснил, почему от газировки толстеют

Фото: Почему от сладкой газировки люди толстеют (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие украинцы употребляют сладкие газированные напитки, не задумываясь, что они приводят к набору веса.

Почему от газировки толстеют, объяснил тренер и эксперт по питанию Виктор Мандзяк.

Почему от сладкой воды растет живот

Все дело в том, что калорийная еда плохо насыщает, и в результате вы не насыщаетесь, а съедаете намного больше. В сладкой газировке содержится много калорий, в том числе сахаров.

Соответственно, разбавленная углеводами вода дает плохую сытость, но обеспечивает вашему телу множество лишних калорий.

"Если у вас старая и крепкая привычка утолять жажду сладкой водой, то этот литр влаги попадет в ваш желудок вместе с сахаром и 420 калориями", - написал Мандзяк.

По словам эксперта, форма пищи может быть твердой или жидкой. Если обобщить, то жидкая пища отрицательно влияет на массу тела, а если дифференцировать, то сладкие воды, соки, компоты – растят живот, а молоко и борщ – нет, отметил Виктор.

Эксперт объяснил, что если выпивать по бутылке, например, колы каждый день, то за год вы наберете минимум четыре лишних килограмма.

"Дело в том, что организм адаптируется к перееданию, увеличивая энергопотери. Но полностью компенсировать переедание ему редко удается, поэтому вокруг так много полных людей", - сказал нутрициолог.

Кстати, в комментариях Виктор Мандзяк отметил, что, если выпивать газировку с заменителем сахара иногда, то ничего страшного в этом не будет.

Также сообщалось, вредно ли пить воду во время приема пищи.

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