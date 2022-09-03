Солодка вода і живіт: тренер пояснив, чому від газованої води товстіють

Чому від солодкої води росте живіт

Вся річ у тому, що калорійна їжа погано насичує, і в результаті ви не насичуєтеся, а з'їдаєте набагато більше. У солодкій газованій воді міститься багато калорій, в тому числі цукрів.

Відповідно, розбавлена вуглеводами вода дає погану ситість, але забезпечує вашому тілу безліч зайвих калорій.

"Якщо у вас стара і міцна звичка тамувати спрагу солодкою водою, то цей літр вологи потрапить у ваш шлунок разом з цукром і 420 калоріями", - написав Мандзяк.

За словами експерта, форма їжі може бути твердою або рідкою. Якщо узагальнити, то рідка їжа негативно впливає на масу тіла, а якщо диференціювати, то солодкі води, соки, компоти – ростять живіт, а молоко і борщ – ні, зазначив Віктор.

Експерт пояснив, що якщо випивати по пляшці, наприклад, коли кожен день, то за рік ви наберете мінімум чотири зайвих кілограми.

"Річ у тому, що організм адаптується до переїдання, збільшуючи втрати енергії. Але повністю компенсувати переїдання йому рідко вдається, тому навколо так багато повних людей", - сказав Нутриціолог.

До речі, в коментарях Віктор Мандзяк зазначив, що, якщо випивати газовану воду з замінником цукру іноді, то нічого страшного в цьому не буде.