Слабость и одышка после коронавируса: как с ними бороться

Коронавирус дает много осложнений на организм и люди даже через несколько недель после болезни жалуются на различные недомогания. В частности, пациентов беспокоит сильная слабость и одышка.

Как справиться с этими проявлениями постковидного синдрома, рассказала кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью для издания " Факты ".

Специалист порекомендовала пациентам со слабостью и одышкой после коронавируса обратиться за консультацией к врачу-терапевту или кардиологу. Обязательно нужно сделать ЭКГ и проверить сатурацию крови. Также нужны будут дополнительные обследования, чтобы выявить легочную или сердечную недостаточность.

"Если поражения легких и сердца нет, то все остальное – дело времени. Еще лет сто назад ученые описали вторичную вегетососудистую дистонию – функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца и многих других органов. Нарушения могут возникать после перенесенной инфекции", - объяснила Амосова.

Она отметила, что такое серьезное осложнение как миокардит возникает нечасто, но для проверки организма нужно пройти обследование, так как одышка и слабость может быть проявлением осложнения именно на сердце.

Врач посоветовала пациентам запастись терпением, быть оптимистами и заставлять себя двигаться после болезни.

Какие обследования нужны после COVID-19: