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Слабость и одышка после коронавируса: как с ними бороться

Новина українською → Пятница 30 апреля 2021 08:55
Слабость и одышка после коронавируса: как с ними бороться Врач рассказала, как справиться с постковидным синдромом (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Коронавирус дает много осложнений на организм и люди даже через несколько недель после болезни жалуются на различные недомогания. В частности, пациентов беспокоит сильная слабость и одышка.

Как справиться с этими проявлениями постковидного синдрома, рассказала кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова в интервью для издания "Факты".

Специалист порекомендовала пациентам со слабостью и одышкой после коронавируса обратиться за консультацией к врачу-терапевту или кардиологу. Обязательно нужно сделать ЭКГ и проверить сатурацию крови. Также нужны будут дополнительные обследования, чтобы выявить легочную или сердечную недостаточность.

"Если поражения легких и сердца нет, то все остальное – дело времени. Еще лет сто назад ученые описали вторичную вегетососудистую дистонию – функциональное нарушение работы вегетативной нервной системы, которая регулирует работу сердца и многих других органов. Нарушения могут возникать после перенесенной инфекции", - объяснила Амосова.

Она отметила, что такое серьезное осложнение как миокардит возникает нечасто, но для проверки организма нужно пройти обследование, так как одышка и слабость может быть проявлением осложнения именно на сердце.

Врач посоветовала пациентам запастись терпением, быть оптимистами и заставлять себя двигаться после болезни.

Какие обследования нужны после COVID-19:

  • Консультация врача
  • Электрокардиограмма
  • ЭХО сердца
  • Маркер тропонина в крови

Напомним, ранее мы писали о том, что кардиолог объяснила, что делать, если после коронавируса скачет давление.

А также рассказывали о том, что врач назвал новые симптомы COVID-19.

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