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Слабкість і задишка після коронавірусу: як з ними боротися

Новость на русском → П'ятниця 30 квітня 2021 08:55
Слабкість і задишка після коронавірусу: як з ними боротися Лікар розповіла, як впоратися з постковідним синдромом (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Коронавірус дає багато ускладнень на організм і люди навіть через кілька тижнів після хвороби скаржаться на різні нездужання. Зокрема, пацієнтів турбує сильна слабкість і задишка.

Як впоратися з цими проявами постковідного синдрому, розповіла кардіолог, доктор медичних наук, професор Катерина Амосова в інтерв'ю для видання "Факти".

Фахівець порекомендувала пацієнтам зі слабкістю і задишкою після коронавірусу звернутися за консультацією до лікаря-терапевта або кардіолога. Обов'язково потрібно зробити ЕКГ і перевірити сатурацію крові. Також потрібні будуть додаткові обстеження, щоб виявити легеневу або серцеву недостатність.

"Якщо ураження легенів і серця немає, то все інше – справа часу. Ще років сто тому вчені описали вторинну вегетосудинну дистонію – функціональне порушення роботи вегетативної нервової системи, яка регулює роботу серця і багатьох інших органів. Порушення можуть виникати після перенесеної інфекції", - пояснила Амосова.

Вона зазначила, що таке серйозне ускладнення як міокардит виникає нечасто, але для перевірки організму потрібно пройти обстеження, оскільки задишка і слабкість може бути проявом ускладнення саме на серці.

Лікар порадила пацієнтам запастися терпінням, бути оптимістами та змушувати себе рухатися після хвороби.

Які обстеження потрібні після COVID-19:

  • Консультація лікаря
  • Електрокардіограма
  • ЕХО серця
  • Маркер тропоніну в крові

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кардіолог пояснила, що робити, якщо після коронавірусу скаче тиск.

А також розповідали про те, що лікар назвав нові симптоми COVID-19.

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