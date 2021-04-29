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Врач рассказал о новых симптомах COVID-19: "люди не могут передвигаться по квартире"

Новина українською → Львов, Четверг 29 апреля 2021 16:42
Врач рассказал о новых симптомах COVID-19: "люди не могут передвигаться по квартире" Коллаж РБК-Украина: врач назвал новые симптомы коронавируса
Автор: Владимир Костырин

У пациентов с коронавирусом течение болезни изменилось за время пандемии, и теперь такие распространенные характерные симптомы, как потеря вкуса и обоняния, стали встречаться все реже.

Об этом рассказал главврач Львовской областной инфекционной клинической больницы Сергей Федоренко в интервью ТСН.

По его словам, в настоящее время COVID-19 часто вызывает у больного высокую температуру - до 40 градусов, и выраженную общую слабость.

"Люди иногда даже не могут передвигаться по квартире или доме. Это - тошнота или рвота, диарея, кашель и одышка", - отметил врач.

Федоренко также рассказал, что в стационаре в больнице в 95% случаев медики видят у пациентов поражения легких, характеризующееся двусторонней бронхопневмонией, развиваются миокардиты.

"Есть также поражения со стороны центральной нервной системы. Это - дезориентированность в пространстве и времени. Есть даже случаи психотических реакций", - добавил он.

Но проблема потери нюха и вкуса не исчезла. Врач говорит, что изредка наблюдаются также и симптомы, которые были в начале пандемии. Правда, такие признаки встречаются все реже и реже.

Кроме того, у большинства больных COVID-19 возникают обратные изменения, говорит Федоренко - они имеют тенденцию к исчезновению, но это занимает до 2-3 месяцев.

Ранее врачи рассказали, как изменились симптомы и течение COVID-19 за время эпидемии.

Напомним, недавно врач из Львова рассказал, были ли у него побочные эффекты после вакцины от коронавируса.

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