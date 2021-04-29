Кардиолог рассказал, что делать, если во время COVID-19 скачет давление

Артериальное давление часто снижается в остром периоде коронавируса. На фоне интоксикации уменьшается объем циркулирующей крови.

Врач рекомендует при инфекции постоянно измерять давление. Интересно, что измерения, сделанные дома - более информативны, чем в кабинете врача.

"Давление следует измерять регулярно: утром, до завтрака и приема таблеток, и вечером — перед сном, причем каждый раз дважды. Показатели записывать. Домашние цифры точнее, чем полученные в кабинете врача, где сказывается эффект белого халата — из-за подсознательного волнения давление повышается", - сообщила врач.

После болезни давление должно прийти в норму, уверила Амосова. Это обычно происходит спустя месяц после перенесенной болезни.

"Терапевт или кардиолог должен исключить возможный тяжелый миокардит с сердечной недостаточностью (хотя это маловероятно, если нет одышки, отеков). И, учитывая цифры домашнего давления или данные суточного мониторирования, скорректировать дозы препаратов. По личным наблюдениям, спустя месяц низкое давление начнет постепенно повышаться. Как говорят зарубежные врачи, необходимо watchful waiting, что переводится как внимательное ожидание, а точнее — наблюдение и ожидание", - резюмировала кардиолог.