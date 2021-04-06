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SkyUp запустили новую услугу для пассажиров: облегчит перевозку ручной клади

Автор: Анна Шиканова

Авиакомпания SkyUp запускает новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в специальный пакет или мягкую сумку. C 20 января лоукостер изменил вес ручной клади с 7 до 9 кг, но все остальные вещи, пакеты из Duty Free, книги или зонтики – придется упаковать в рюкзаки или сумки.

О нововведениях по поводу ручной клади сообщили на странице лоукостера в Facebook.

SkyUp изменила вес ручной клади

Новая услуга будет нужна пассажирам, у которых несколько мест ручной клади или есть покупка из Duty Free в аэропортах.

"Как вы знаете, мы увеличили вес бесплатной ручной клади с 7 до 9 кг. Этот вес должен включать и дополнительные вещи, которые вы захотите взять с собой в салон: верхняя одежда, зонт, товары Duty Free. Все эти вещи нужно запаковать в ручную кладь, предусмотренную в вашем тарифе", - говорится в сообщении авиакомпании.

Что делать, если вещи не помещаются?

Можно приобрести дополнительное место ручной клади или багажа. Это стоит $25 и $45.

Можно запаковать все свои дополнительные вещи и основную оплаченную ручную кладь в специальный пакет или тканевую сумку. Такая услуга стоит $1 и $10.

"Фирменные пакеты и сумка SkyUp не только удобные и стильные, а еще и имеют разрешенные для ручной клади габариты - 55 х40х20 см", - добавили в авиакомпании.

Сейчас услуга доступна только в Международном аэропорту Борисполь и актуальная для всех тарифов SkyUp.

Фото: facebook.com/skyup.aero

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно знать при первой поездке в Египет.

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