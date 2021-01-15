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SkyUp поменяла правила перевозки ручной клади: что теперь можно взять в салон самолета

Пятница 15 января 2021 14:51
SkyUp поменяла правила перевозки ручной клади: что теперь можно взять в салон самолета
SkyUp изменила правила перевозки ручной клади (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Лоукостер SkyUp поменяла правила перевозки ручной клади с 20 января. Максимальный вес ручной клади теперь станет больше, но все пакеты из Duty Free, книги и зонтики придется упаковать в рюкзаки и сумки.

Как рассказали на странице компании SkyUp Airlines на Facebook, новые правила начнут действовать с 20 января и будут распространяться на все билеты, купленные после 19 января.

Что изменится с 20 января

На авиарейсах теперь разрешена ручная кладь до 9 кг (ранее было 7 кг). Это будет действовать для всех тарифов компании.

Максимальные габариты сумки или чемодана остаются прежними: 55х40х20 см.

Все дополнительные вещи (ноутбук, женская сумка, барсетка, зонтик, книга, папка для бумаг, журналы, товары из Duty Free) – нужно будет разместить внутри ручной клади.

Из верхней одежды на борт самолета разрешено брать только то, что понадобится непосредственно в аэропорту. Все дополнительные вещи придется спрятать в ручную кладь.

У пассажиров появится еще одна опция – дополнительная единица ручной клади. Она будет действовать для всех тарифов, но по разным условиям: в тарифах Standart и Flex бесплатно, а в Basic – за отдельную плату, при оплате онлайн -12$, в аэропорту – 25$.

Что будет с билетами до 19 января

Для билетов, купленных до 19 января 2021 года будут действовать старые правила перевозки ручной клади – одна единица 7 кг с размерами 55х40х20 см и дополнительно бесплатная перевозка предметов до 3 кг весом и размерами не более 35х20х10 см.

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