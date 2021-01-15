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SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі: що тепер можна взяти в салон літака

П'ятниця 15 січня 2021 14:51
SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі: що тепер можна взяти в салон літака
SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Лоукостер SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі з 20 січня. Максимальна вага ручної поклажі тепер стане більше, але всі пакети з Duty Free, книги та парасольки доведеться запакувати у рюкзаки та сумки.

Як розповіли на сторінці компанії SkyUp Airlines на Facebook, нові правила почнуть діяти з 20 січня і будуть поширюватися на всі квитки, куплені після 19 січня.

Що зміниться з 20 січня

На авіарейсах тепер дозволена ручна поклажа до 9 кг (раніше було 7 кг). Це буде діяти для всіх тарифів компанії.

Максимальні габарити сумки або валізи залишаються незмінними: 55х40х20 см.

Всі додаткові речі (ноутбук, жіноча сумка, барсетка, парасольку, книга, тека для паперів, журнали, товари Duty Free) – потрібно буде розмістити всередині ручної поклажі.

З верхнього одягу на борт літака дозволено брати тільки те, що знадобиться безпосередньо в аеропорту. Всі додаткові речі доведеться заховати в ручну поклажу.

У пасажирів з'явиться ще одна опція – додаткова одиниця ручної поклажі. Вона діятиме для всіх тарифів, але за різних умов: в тарифах Standart і Flex безкоштовно, а в Basic – за окрему плату, при оплаті онлайн -12$, в аеропорту – 25$.

Що буде з квитками до 19 січня

Для квитків, куплених до 19 січня 2021 року будуть діяти старі правила перевезення ручної поклажі – одна одиниця 7 кг з розмірами 55х40х20 см і додатково безкоштовно перевезення предметів до 3 кг вагою і розмірами не більше 35х20х10 див.

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