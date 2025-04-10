Скумбрія може зникнути з магазинів. Перевірте, чи безпечно її їсти саме вам

В чому користь скумбрії?

Популярність скумбрії цілком заслужена. Вона є одним із найкращих джерел поліненасичених жирних кислот Омега-3 (EPA та DHA), які необхідні для здоров'я серцево-судинної системи, нормальної роботи мозку, зменшення запальних процесів та підтримки зору. Крім того, скумбрія багата на вітамін D, якого часто бракує жителям наших широт, вітамін B12, важливий для нервової системи та кровотворення, а також є добрим джерелом білка та селену.

Кому варто бути обережним зі скумбрією?

Попри всю користь, існують ситуації та стани, коли споживання скумбрії варто обмежити або контролювати:

Вміст ртуті

Як і більшість морських риб, скумбрія може накопичувати ртуть. Хоча атлантична скумбрія, найпоширеніша на нашому ринку, має відносно низький рівень накопичення порівняно з іншими видами (наприклад, королівською макреллю чи великим тунцем), вагітним жінкам, матерям, що годують груддю, та маленьким дітям Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує обмежувати споживання будь-якої великої морської риби для уникнення потенційного негативного впливу ртуті на розвиток нервової системи плода та дитини.

Ризик скомбротоксикозу

Скумбрія належить до риб (як і тунець, макрель, оселедець), які при неправильному зберіганні (особливо при кімнатній температурі) швидко накопичують гістамін. Вживання такої риби може викликати отруєння (скомбротоксикоз), симптоми якого схожі на сильну алергічну реакцію. Купуйте рибу лише у надійних продавців та суворо дотримуйтесь правил зберігання.

Подагра

Через високий вміст пуринових основ людям, що страждають на подагру, слід значно обмежувати або виключати скумбрію з раціону.

Спосіб приготування

Дуже часто скумбрію споживають у солоному або копченому вигляді. Це різко підвищує вміст солі (натрію), що є шкідливим для людей з гіпертонією та захворюваннями нирок. Копчення, особливо гаряче, може призводити до утворення канцерогенних речовин. Найкориснішими способами приготування є запікання, варіння або приготування на пару.

Алергія

Не слід забувати про можливість індивідуальної алергічної реакції на рибу.

Поки скумбрія ще доступна, варто ставитися до її споживання усвідомлено. Зважайте на потенційні ризики, особливо якщо ви належите до вразливих груп. Обирайте надійних продавців та віддавайте перевагу більш здоровим способам приготування.