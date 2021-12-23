"Скрывались за выдуманным успехом": Юрий Рудый рассказал правду о шоу "Холостячка 2"

Мужчина признался, что его приглашали принять участие в шоу еще в первом сезоне, но он тогда отказался. Во втором сезоне он уже решил принять участие. При этом он признался, что хотел не столько встретить любовь, как привлечь внимание к своим проектам.

Юрий Рудый (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Образ на шоу "Холостячка 2"

Почти на всех развлекательных проектах у каждого участника должен быть свой образ. Это делается, чтобы зрителю было интересней смотреть. По словам Юрия, его в романтическом шоу показали более агрессивным и брутальным, чем он является в реальной жизни.

"Сначала меня хотели представить как "интеллектуального байкера". Но на фоне событий, которые сложились во время первой вечеринки, мой образ превратился в брутального и агрессивного абьюзера", - признался Рудый.

Соперники

Победителем шоу стал Андрей Задворный, но после 1,5 месяца отношений они с Златой Огневич расстались. Юрий отметил, что многие приходят на шоу не ради любви, а скорее для пиара.

"Возможно, это будет звучать от меня слишком радикально, но все сюда пришли в первую очередь ради популярности, даже сама главная героиня", - отметил Рудый.

Он также добавил, что кастинг-директора ищут успешных мужчин, которые бы соответствовали статусу героини шоу.

"К сожалению, некоторые участники скрывались за выдуманным успехом и надеялись получить большое количество подписчиков в соцсетях и зарабатывать на рекламе", - отметил Рудый.

Юрий Рудый (фото: instagram.com/yuriyrudy)

Жизнь после проекта

По словам Юрия, его жизнь после "Холостячки 2" сильно не изменилась. С этим также может быть связано то, что он вылетел из проекта в самом начале, и многие не успели еще обратить на него внимание.

При этом мужчина отметил, что в Instagram у него увеличилось количество подписчиков, но прибавилось также и хейтеров. Но на развитие его бизнеса и на поиски инвестиций участие в шоу никак не повлияло.