COVID-19 у детей может вызвать ужасную болезнь: симптомы похожи на ветрянку

Коронавирус у детей может вызвать похожую на ветрянку болезнь (коллаж: РБК-Украина)

В Британии 6-летняя девочка чуть не умерла после того, как ее мама подумала, что ветряная оспа оказалась ужасной реакцией на коронавирус. Ребенок начал плохо себя чувствовать после того, как трое одноклассников заболели ветрянкой.

У Милли Денверс было несколько прыщиков, она выглядела бледной, рвота и жжение начались при температуре 39,9 градуса - и всю ночь она плакала от боли. Об этом сообщает издание The Sun.

Ее мама была обеспокоена тем, что пятна, которые она считала ветрянкой, не покрывались волдырями. Поэтому она позвонила своему терапевту. Ей посоветовали вызвать скорую помощь, и она так и сделала.

Но женщина сама отвезла дочь в больницу, поскольку время ожидания врачей было слишком долгим. Милли госпитализировали сначала в больницу Уортинг, а затем в искусственной коме перевели в больницу Саутгемптона.

Она оставалась в коме два дня. Оказалось, что у девочки синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков - реакция на коронавирус, которую она, должно быть, перенесла пару недель назад без каких-либо симптомов.

Анализы крови показали, что печень и почки Милли находятся в тяжелом положении, и она начала пить жидкость в течение нескольких часов после прибытия.

Врачи больницы впервые столкнулись с такой болезнью. Данный сидром поражает одновременно несколько систем организма. Воспалительный процесс, вызывает у детей высокую температуру, пониженное давление, кислородную недостаточность и, в некоторых случаях, отказ органов.

"Только у 5% детей-носителей COVID-19 появляется синдром мультисистемного воспаления. Мое собственное сердце билось так быстро, и мне стало плохо, я не могла потерять своего маленького ребенка", - рассказала мама девочки.

Она пробыла в Саутгемптоне восемь дней, пока Милли выздоравливала. К счастью, маленькая девочка была дома на Рождество и полностью выздоровела с помощью физиотерапии.

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