Скрипін "розніс" Зеленського за Нові Санжари: цирк з кіньми

Роман Скрипін відреагував на протести в Нових Санжарах (фото: РБК-Україна)

Роман Скрипін ракритиковал українську владу за ситуацію в Нових Санжарах

Протести людей у Нових Санжарах проти приїзду евакуйованих українців з Уханя потрясли не тільки нашу країну, але і весь світ. Відомий журналіст Роман Скрипін у своєму відео-блозі відреагував на події, що відбуваються протести, не без допомоги матюків. За словами колишнього ведучого "Громадського", те що відбувається зараз біля санаторію з евакуйованими українцями називається "е*аный цирк з кіньми".

Скрипін вважає, що проблема з людьми виникла із-за того, що влада недостатньо інформувала людей про коронавирусе і його наслідки, симптоми і т. д. То, є уряд в Україні виявилося некомпетентним і не дало людям повну інформацію про вірус з Китаю.

Також журналіст зазначив, що з-за того, що влада вчасно не інформувала громадян про коронавирусе, на просвітництві людей "почали ловити хайп" люди, далекі від політики.

За словами Скрипіна, народ піддався паніці і сталося те, що ми могли спостерігати останні дні.

Роман Скрипін розкритикував Зеленського (YouTube)