Скручування не допоможуть. Тренер назвав три вправи для плоского живота

Чому сильний прес важливий?

Основна зона, яку також називають попереково-тазово-кульшовим комплексом (LPHC), стабілізує верхню та нижню частину тіла, покращуючи поставу, підтримуючи рухливість і запобігаючи травмам.

Якщо ви віддаєте перевагу нарощуванню м’яза преса і формуванню м’яза без косметичних процедур, Стірлінг рекомендує святу трійцю цілеспрямованих вправ.

Перетягування гантелей

Перетягування гантелей є хорошою вправою для збільшення сили стегон, сідниць і кора. Для початку візьміть високу дошку з гантеллю, гирю або іншим обтяженим предметом, розташованим поза однією з ваших рук.

Використовуючи протилежну руку, протягніться під тіло, щоб схопити вагу. Тримаючи стегна та тулуб нерухомо, перетягніть вагу по землі та розташуйте його поза рукою, що тягне. Повторіть з іншого боку та продовжуйте чергувати протягом 40 секунд.

Опускання ніг до полу

Лягте на підлогу, підніміть ноги та утворіть кут 90 градусів. Поступово опускайте по одній нозі вниз, до тих пір поки не відчуєте прес.

Бічна планка

Для початку ляжте на бік, зігнувши коліна. Потім обіпріться верхньою частиною тіла на лікоть і підніміть стегна від підлоги. Напружте кор і сідниці, щоб тіло залишалося прямим і нерухомим. Стірлінг рекомендує виконувати кожну вправу протягом 40 секунд.