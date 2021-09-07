UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

"Скромные" ромские крестины показали на видео: вы такого праздника точно не видели!

Автор: Светлана Мащенко

Ромы славятся своей любовью к роскоши и великолепию. Но после просмотра видео с празднования их крестин может не хватить слов, чтобы описать это действо. Золото, мех, атлас, стразы, деньги - когда все атрибуты богатой жизни собираются в единое целое - не сразу понятно, завидовать этому зрелищу, или ухмыляться из-за отсутствия вкуса и чувства меры.

Такое празднество, которое происходило в городе Михайловце, что в Словакии (недалеко от границы с Украиной), недавно показали на видео в Facebook.

На кадрах к люльке с ребенком сносятся дары. Пустышка у новорожденного на массивной золотой цепочке, одеяло для ребеночка и даже слюнявчик расшиты настоящими деньгами.

Что уж и говорить о нарядах и украшениях женщин - массивные золотые кольца, колье, кресты, серьги, стразы, меховые накидки. Да что там женщины - в золоте - мужчины и даже малые дети.

Счастливый отец ребенка признался, что праздник в ресторане им обошлелся в 30 тысяч евро, а костюмчик для новорожденного мальчика, конечно же расшитый золотом, стоил 650 евро.

В разгар праздника ребенок был просто завален купюрами, номиналом в 100 евро, которые сносили к люльке гости.

Скромные ромские крестины в городе Михайловце(Словакия)

Posted by Правда Межгорье on Friday, September 3, 2021

Видео: цыганские крестины поразили шиком

Ранее мы писали о роскоши, в которой живут ромы на Закарпатье.

Читайте РБК-Украина в Google News
ромыкрестины