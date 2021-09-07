"Скромні" ромські Хрестини показали на відео: ви такого свята точно не бачили!

На кадрах до люльки з дитиною зносяться дари. Пустушка у немовляти на цупкому золотому ланцюжку, ковдра для дитинки і навіть слинявчик розшиті справжніми грошима.

Що вже й говорити про вбрання і прикраси жінок - масивні золоті каблучки, кольє, хрести, сережки, стрази, хутряні накидки. Та що там жінки - в золоті - чоловіки і навіть малі діти.

Щасливий батько дитини зізнався, що свято в ресторані їм обійшлося в 30 тисяч євро, а костюмчик для новонародженого хлопчика, звісно ж розшитий золотом, вартував 650 євро.

В розпал свята дитя було просто засипано купюрами, номіналом в 100 євро, які зносили до люльки гості.