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"Скромные" ромские крестины показали на видео: вы такого праздника точно не видели!

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Словакия, Вторник 07 сентября 2021 10:45
"Скромные" ромские крестины показали на видео: вы такого праздника точно не видели! Коллаж РБК-Украина: Пользователей сети поразили ромские крестины
Автор: Светлана Мащенко

Ромы славятся своей любовью к роскоши и великолепию. Но после просмотра видео с празднования их крестин может не хватить слов, чтобы описать это действо. Золото, мех, атлас, стразы, деньги - когда все атрибуты богатой жизни собираются в единое целое - не сразу понятно, завидовать этому зрелищу, или ухмыляться из-за отсутствия вкуса и чувства меры.

Такое празднество, которое происходило в городе Михайловце, что в Словакии (недалеко от границы с Украиной), недавно показали на видео в Facebook.

На кадрах к люльке с ребенком сносятся дары. Пустышка у новорожденного на массивной золотой цепочке, одеяло для ребеночка и даже слюнявчик расшиты настоящими деньгами.

Что уж и говорить о нарядах и украшениях женщин - массивные золотые кольца, колье, кресты, серьги, стразы, меховые накидки. Да что там женщины - в золоте - мужчины и даже малые дети.

Счастливый отец ребенка признался, что праздник в ресторане им обошлелся в 30 тысяч евро, а костюмчик для новорожденного мальчика, конечно же расшитый золотом, стоил 650 евро.

В разгар праздника ребенок был просто завален купюрами, номиналом в 100 евро, которые сносили к люльке гости.

Скромные ромские крестины в городе Михайловце(Словакия)

Posted by Правда Межгорье on Friday, September 3, 2021

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Ранее мы писали о роскоши, в которой живут ромы на Закарпатье.

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