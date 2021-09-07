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"Скромні" ромські Хрестини показали на відео: ви такого свята точно не бачили!

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Словаччина, Вівторок 07 вересня 2021 10:45
"Скромні" ромські Хрестини показали на відео: ви такого свята точно не бачили! Колаж РБК-Україна: Користувачів мережі вразили ромські хрестини
Автор: Світлана Мащенко

Роми славляться своєю любов'ю до розкоші і пишноти. Але після перегляду відео зі святкування їхніх хрестин може забракувати слів, аби описати це дійство. Золото, хутро, атлас, стрази, гроші - коли всі атрибути богатого життя збираються в єдине ціле - не одразу зрозуміло, заздрити цьому видовищу, або посміхатися через відсутність смаку і почуття міри.

Таке свято, яке відбувалося в місті Міхайловце, що в Словаччині (неподалік від кордону з Україною), нещодавно показали на відео в Facebook.

На кадрах до люльки з дитиною зносяться дари. Пустушка у немовляти на цупкому золотому ланцюжку, ковдра для дитинки і навіть слинявчик розшиті справжніми грошима.

Що вже й говорити про вбрання і прикраси жінок - масивні золоті каблучки, кольє, хрести, сережки, стрази, хутряні накидки. Та що там жінки - в золоті - чоловіки і навіть малі діти.

Щасливий батько дитини зізнався, що свято в ресторані їм обійшлося в 30 тисяч євро, а костюмчик для новонародженого хлопчика, звісно ж розшитий золотом, вартував 650 євро.

В розпал свята дитя було просто засипано купюрами, номіналом в 100 євро, які зносили до люльки гості.

Скромні ромські Хрестини в місті Міхайловце(Словаччина)

Раніше ми писали про розкіш, в якій живуть роми на Закарпатті.

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