Скраб для обличчя. Чи корисний він взагалі для шкіри та кому категорично не можна

Що треба знати про скрабування шкіри?

Існує два основних способи відлущування обличчя та тіла: механічний та хімічний. Механічний пілінг передбачає використання щіток, губок або зернистих скрабів.

Хімічні відлущувачі включають сироватки, пілінги та інші продукти, які містять такі речовини, як гліколева, саліцилова та інші кислоти, які м’якше розчиняють мертві клітини шкіри.

Уникайте відлущування шкіри, яка обгоріла на сонці або має порізи, укуси комах або інші рани.

Чи варто чистити шкіру фізично?

Фізичні скраби можуть тимчасово видалити жир, бруд і відмерлі клітини шкіри, а також потоншити більш товсті ділянки шкіри, наприклад, на п’ятах.

Абразивність фізичних або механічних скрабів може викликати подразнення, сухість і висипання, особливо якщо у вас чутлива шкіра або такі захворювання, як екзема.

Однак коли мертві клітини шкіри накопичуються, вони можуть закупорювати пори та спричиняти білі та чорні крапки на шкірі.

Отже, якщо ваша шкіра схильна до вугрів або жирна, вам може бути корисним фізичний пілінг пару разів на тиждень, якщо він не викликає подразнення, але не більше.

Чому хімічний пілінг краще?

Хімічний пілінг зазвичай краще переноситься більшістю людей, але особливо якщо у вас нормальна або суха шкіра.

Шукайте такі продукти, як сироватки, тоніки або лосьйони для тіла, які містять альфа-гідроксикислоту (AHA), наприклад гліколеву, молочну або лимонну кислоту.

Ви також можете шукати бета-гідроксикислоту (BHA), як саліцилова кислота. Ці речовини можуть видаляти мертві клітини шкіри, очищати пори та покращувати текстуру шкіри, не будучи абразивними.