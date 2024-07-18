Скраб для лица. Полезен ли он вообще для кожи, кому категорически нельзя

Что нужно знать о скрабировании кожи?

Существует два основных способа отшелушивания лица и тела: механический и химический. Механический пилинг подразумевает использование щеток, губок или зернистых скрабов.

Химические отшелушиватели включают сыворотки, пилинги и другие продукты, содержащие такие вещества, как гликолевая, салициловая и другие кислоты, которые мягче растворяют мертвые клетки кожи.

Избегайте отшелушивания кожи, обгоревшей на солнце или имеющей порезы, укусы насекомых или другие раны.

Стоит ли чистить кожу физически?

Физические скрабы могут временно удалить жир, грязь и отмершие клетки кожи, а также утончить более толстые участки кожи, например, на пятках.

Абразивность физических или механических скрабов может вызвать раздражение, сухость и сыпь, особенно если у вас чувствительная кожа или такие заболевания, как экзема.

Однако когда мертвые клетки кожи накапливаются, они могут закупоривать поры и вызывать белые и черные точки на коже.

Итак, если ваша кожа с высыпаниями или жирная,, вам может быть полезен физический пилинг пару раз в неделю, если он не вызывает раздражения, но не больше.

Почему химический пилинг лучше?

Химический пилинг обычно лучше переносится большинством людей, но особенно, если у вас нормальная или сухая кожа.

Ищите такие продукты, как сыворотки, тоники или лосьоны для тела, содержащие альфа-гидроксикислоту (AHA), например гликолевую, молочную или лимонную кислоту.

Вы также можете искать бета-гидроксикислоту (BHA), как салициловая кислота. Эти вещества могут удалять мертвые клетки кожи, очищать поры и улучшать текстуру кожи, не являясь абразивными.