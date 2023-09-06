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Скоро заморозки. Синоптики назвали дати похолодання та перших морозів

Коли в Україні буде похолодання (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Після рекордної серпневої спеки багатьом українцям хочеться свіжості та прохолоди. І поки перші дні вересня ще тішать нас теплом, то ближче до кінця місяця варто готуватися до перших заморозків.

Коли в Україну прийдуть заморозки - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що кажуть синоптики

Для початку варто розуміти, що вересень є перехідним місяцем від літа до осені. Тому йому властиве загальне зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності та інших явищ.

За словами кандидата географічних наук Ігоря Кібальчича, перші дні вересня в Україні будуть теплими, місцями спекотними з денними максимальними температурами в межах +24…+30 градусів за Цельсієм. Вночі стовпчики термометрів опустяться до +10…+16 градусів за Цельсієм.

Стосовно опадів, то їх варто очікувати в західних, центральних та північних областях. Східні та південні регіони залишаться з дефіцитом і розвитком посухи.

А вже в другій і третій декадах вересня опади в Україні стануть менш імовірними.

"У третій декаді місяця на тлі скорочення світлового дня, а також за рахунок низької відносної вологості, на поверхні ґрунту відзначатимуться заморозки. У західних областях і на крайній півночі країни в окремі ночі від'ємні температури можуть фіксуватися й у повітрі", - пише синоптик.

Таким чином середньомісячна температура вересня очікується в межах +15…+20 максимальними температурами в межах +24…+30. До слова це на 1-3 градуси вище за кліматичну норму.

Прогноз погоди на вересень

За даними сайту Meteoprog, до кінця вересня температура буде знижуватися до 14-15 градусів тепла. Також прогнозують короткочасні дощі. Разом із тим не зазначається зниження нічної температури нижче нуля.

Погода на вересень 2023 (скриншот: meteoprog.com)

А от погодний ресурс Meteo передбачає вищі температури протягом вересня.

Погода на вересень 2023 (скриншот: meteo.ua)

Meteofor також прогнозує вищі температури протягом першого місяця осені - до 26 градусів тепла за Цельсієм.

Погода на вересень 2023 (скриншот: meteofor.com.ua)

Раніше ми розповідали, що означає 30%-а ймовірність дощу на телефоні.

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