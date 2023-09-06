Скоро заморозки. Синоптики назвали даты похолодания и первых морозов

Что говорят синоптики

Для начала следует понимать, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени. Поэтому ему свойственно общее понижение температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности и других явлений.

По словам кандидата географических наук Игоря Кибальчича, первые дни сентября в Украине будут теплыми, местами жаркими с дневными максимальными температурами в пределах +24…+30 градусов Цельсия. Ночью столбики термометров опустятся до +10…+16 градусов по Цельсию.

Что касается осадков, то их следует ожидать в западных, центральных и северных областях. Восточные и южные регионы останутся с дефицитом и развитием засухи.

А уже во второй и третьей декадах сентября осадки в Украине станут менее вероятными.

"В третьей декаде месяца на фоне сокращения светового дня, а также за счет низкой относительной влажности, на поверхности почвы будут отмечаться заморозки. В западных областях и на крайнем севере страны в отдельные ночи отрицательные температуры могут фиксироваться и в воздухе", - пишет синоптик.

Таким образом, среднемесячная температура сентября ожидается в пределах +15…+20 максимальными температурами в пределах +24…+30. К слову это на 1-3 градуса выше климатической нормы.

Прогноз погоды на сентябрь

По данным сайта Meteoprog, к концу сентября температура будет снижаться до 14-15 градусов тепла. Также прогнозируют кратковременные дожди. Вместе с тем не отмечается снижение ночной температуры ниже нуля.

Скриншот: meteoprog.com

А вот погодный ресурс Meteo предполагает более высокие температуры в течение сентября.

Скриншот: meteo.ua

Meteofor также прогнозирует более высокие температуры в течение первого месяца осени - до 26 градусов тепла по Цельсию.

Скриншот: meteofor.com.ua