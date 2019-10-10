Скоро выходит замуж: Эрика Герцег рассказала об отношениях с Меладзе

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, которая уже 6 лет является участницей этого коллектива, заявила, что восхищается талантом продюсера Константина Меладзе. Кроме того, артистка считает его практически членом своей семьи. Об этом сообщают "Вести".

Недавно в сети появилась информация о том, что 56-летний Меладзе давно уже закрутил роман с 31-летней певицей, но скрывает эти отношения из-за своей жены Веры Брежневой.

Эрика Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

В свою очередь, Вера Брежнева резко ответила по поводу измен своего мужа. Она призналась, что живет в счастливом браке и призвала поклонников больше верить фактам, а не вымыслам.

Герцег отметила, что Константин Меладзе - третий отец после родного отца и Бога. Артистка также отметила, что испытывает к продюсеру большое уважение и благодарность за то, что помог ей обрести любимую работу.

Эрика Герцег (фото: instagram.com/erikaherceg)

Другие участницы "ВИА Гры" также очень тепло отзывались о Меладзе. Ульяна Синецкая рассказала, что он всегда очень сдержан в проявлении эмоций. По ее словам, Меладзе очень добрый и интеллигентный человек.

Эрика Герцег не любит выставлять напоказ свою личную жизнь, но она намекнула на то, что в скором времени может выйти замуж. Артистка уже два года счастлива со своим мужчиной, но его имя она не называет.

Она только рассказала, что ее мужчина бизнесмен и у нее есть предчувствие, что именно он станет ее будущим мужем.