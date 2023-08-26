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Скоро Україну накриє сильна магнітна буря: що відомо

Магнітні бурі у вересні (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

Триває пік сонячної активності - кількість спалахів на сонці збільшується, а вони можуть долітати до Землі. Тому у вересні на людство чекають чотири потужні магнітні бурі.

Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.

Дати магнітних бур у вересні 

У вересні варто очікувати чотири хвилі магнітних бур. Вони будуть слабкої, середньої та сильної потужності:

  • 6 вересня - сильна магнітна буря
  • З 7 по 10 вересня - триденна магнітна буря
  • З 26 до 28 вересня - дуже сильна магнітна буря
  • 30 вересня - помірна магнітна буря

Додамо, що магнітні бурі виникають внаслідок термоядерної реакції на сонці, яку провокує взаємодія зірки з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю. 

Утворюється хмара сонячної плазми - корональна маса, яка завдяки сонячному вітру здатна пересуватися в міжпланетному просторі.

Важливо, що певні спалахи можуть до нас не долітати, але є й такі, які потрапляють у магнітну сферу.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі можуть мати сильний вплив на самопочуття людини, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан.

Зазвичай під час магнітних бур можуть виникати такі симптоми:

  • підвищення артеріального тиску
  • нудоту
  • головний біль
  • запаморочення
  • біль у м’язах і суглобах
  • загальну слабкість
  • безсоння
  • підвищену втомлюваність
  • дратівливість
  • погіршення настрою

Для того, щоб мінімалізувати вплив явища, необхідно дотримуватись таких порад:

  • слідкуйте за прогнозом. Краще відкладіть важливі справи на цей час
  • пийте більше рідини, а також трав’яного та зеленого чаю
  • відмовтеся від кави, алкоголю, сигарет, кальяну
  • їжте менше смаженої, гострої та жирної їжі
  • збільште фізичну активність і більше ходіть пішки
  • регулярно провітрюйте кімнату і більше проводьте часу на свіжому повітрі
  • спіть не менше 8 годин

Раніше ми повідомляли, чи дійсно зміни погоди впливають на самопочуття людини.

Також ми писали, як пережити магнітні бурі за допомогою трав'яних настоянок.

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