Скоро Україну накриє сильна магнітна буря: що відомо

Дати магнітних бур у вересні

У вересні варто очікувати чотири хвилі магнітних бур. Вони будуть слабкої, середньої та сильної потужності:

6 вересня - сильна магнітна буря

З 7 по 10 вересня - триденна магнітна буря

З 26 до 28 вересня - дуже сильна магнітна буря

30 вересня - помірна магнітна буря

Додамо, що магнітні бурі виникають внаслідок термоядерної реакції на сонці, яку провокує взаємодія зірки з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю.

Утворюється хмара сонячної плазми - корональна маса, яка завдяки сонячному вітру здатна пересуватися в міжпланетному просторі.

Важливо, що певні спалахи можуть до нас не долітати, але є й такі, які потрапляють у магнітну сферу.

Як магнітні бурі впливають на людину

Магнітні бурі можуть мати сильний вплив на самопочуття людини, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан.

Зазвичай під час магнітних бур можуть виникати такі симптоми:

підвищення артеріального тиску

нудоту

головний біль

запаморочення

біль у м’язах і суглобах

загальну слабкість

безсоння

підвищену втомлюваність

дратівливість

погіршення настрою

Для того, щоб мінімалізувати вплив явища, необхідно дотримуватись таких порад: