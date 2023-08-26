Скоро Україну накриє сильна магнітна буря: що відомо

Триває пік сонячної активності - кількість спалахів на сонці збільшується, а вони можуть долітати до Землі. Тому у вересні на людство чекають чотири потужні магнітні бурі.
Про це повідомляє Центр передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США.
У вересні варто очікувати чотири хвилі магнітних бур. Вони будуть слабкої, середньої та сильної потужності:
Додамо, що магнітні бурі виникають внаслідок термоядерної реакції на сонці, яку провокує взаємодія зірки з чужорідними тілами або протилежною магнітною полярністю.
Утворюється хмара сонячної плазми - корональна маса, яка завдяки сонячному вітру здатна пересуватися в міжпланетному просторі.
Важливо, що певні спалахи можуть до нас не долітати, але є й такі, які потрапляють у магнітну сферу.
Магнітні бурі можуть мати сильний вплив на самопочуття людини, тому у ці дні треба дотримуватися простих рекомендацій, щоб полегшити свій стан.
Зазвичай під час магнітних бур можуть виникати такі симптоми:
Для того, щоб мінімалізувати вплив явища, необхідно дотримуватись таких порад:
Раніше ми повідомляли, чи дійсно зміни погоди впливають на самопочуття людини.
Також ми писали, як пережити магнітні бурі за допомогою трав'яних настоянок.