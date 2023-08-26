Скоро Украину накроет сильная магнитная буря: что известно

Продолжается пик солнечной активности - количество вспышек на солнце увеличивается, а они могут долетать до Земли. Поэтому в сентябре человечество ждут четыре мощных магнитных бури.
Об этом сообщает Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований (NOAA) США.
В сентябре следует ожидать четыре волны магнитных бурь. Они будут слабой, средней и сильной мощности:
Добавим, что магнитные бури возникают вследствие термоядерной реакции на солнце, провоцируемой взаимодействием звезды с чужеродными телами или противоположной магнитной полярностью.
Образуется облако солнечной плазмы - корональная масса, которая благодаря солнечному ветру способна передвигаться в межпланетном пространстве.
Важно, что определенные вспышки могут до нас не долетать, но есть такие, которые попадают в магнитную сферу.
Магнитные бури могут оказать сильное влияние на самочувствие человека, поэтому в эти дни нужно соблюдать простые рекомендации, чтобы облегчить свое состояние.
Обычно во время магнитных бурь могут возникать следующие симптомы:
Для того, чтобы минимизировать влияние явления, необходимо следовать следующим советам:
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