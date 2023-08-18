Скоро до школи: як допомогти дитині налаштувати режим перед навчанням

Як легко налагодити режим

Американський дитячий психолог Стівен Уайтсайд розповів, що перехід від невимушеного літнього режиму до шкільного не повинен бути надто різким. Тому важливо заздалегідь підготуватися до змін.

"Один зі способів зробити перехід плавнішим - дати дитині час звикнути до нового розпорядку. За тиждень до початку школи це допоможе дітям звикнути прокидатися раніше, збиратися і снідати відразу після пробудження", - додав експерт.

Зокрема, діти мають зрозуміти, що вони можуть впоратися зі змінами абсолютно самі.

Також можна розробити режим сну - дітям віком 6 – 13 років потрібно від 9 до 11 години сну щоночі. Дітям віком 13 - 17 років потрібно від 8 до 10 годин сну на добу.

Необхідно, щоб дитина могла підготуватися до сну. Краще відмовлятись від усіх гаджетів за годину до сну.

Вранці вставайте всією родиною раніше і снідайте. Важливо якщо дитина піде до школи голодною, то їй буде важко зосередитися.

Окрім того, важливо, якщо дитина навчається офлайн і буде ходити до школи сама, то варто показати їй де по дорозі є укриття. Також варто пояснити, що вона має робити під час повітряної тривоги.

Чому у школяра виникають проблеми з однокласниками

Перехід в нову школу

Адаптація в новому класі може зайняти тривалий час і принести багато неприємностей школяреві. На жаль, не завжди дитячий колектив з радістю приймає нового учня.

Хороша чи погана успішність

Часто у колективі діти можуть не любити відмінницю, яка добре вчиться. Негативно ставитись також можуть до двієчників, яким важко дається навчання.

Агресивна поведінка

Школяр може привертати увагу однокласників вчинками. Іноді це бувають образливі слова, в хід йдуть навіть кулаки. Дитина може скаржитися учителям на інших дітей, щоб отримати їхню підтримку.

Підвищена увага з боку батьків

Гіперопіка, особливо на очах в інших дітей, може стати причиною глузувань з боку однокласників. Часто батьки не розуміють різниці між тотальним контролем і підтримкою.