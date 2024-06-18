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"Скоро побачимось". Зірка "Форсажу" повідомив, що у нього рак

Дон Омар (фото: instagram.com/donomar)
Автор: Іванна Пашкевич

Американський репер та актор Дон Омар, який прославився роллю і саундтреком до фільму "Форсаж", повідомив, що у нього діагностували онкологію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки.

Зірка "Форсажу" хворий на рак

Про діагноз Дон розповів під час свого гастрольного туру.

Омар опублікував фото червоного лікарняного браслета і підписав: "Сьогодні це так, але завтра у мене не буде раку. Я вірю, що добрі мрії обов'язково збуваються. Скоро побачимося. Рак, відвали!".

Дон Омар хворий на рак (фото: instagram.com/donomar)

Наразі 46-річний актор відпочиває від свого туру, який відновиться в серпні.

Зазначимо, що за більш ніж двадцятирічну кар'єру Омар випустив вісім альбомів. Він зіграв Ріко Сантоса в кількох фільмах "Форсажу": "Форсаж 9" (2021), "Форсаж 8" (2017), "Форсаж 5: Швидка п'ятірка" (2011), "Форсаж 4" (2009).

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