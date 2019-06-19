ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)

STYLERЖизнь    19.06.2019 - 12:03
Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)
По новому пешеходному мосту в Киеве ездят грузовики (коллаж: РБК-Украина)

Новый пешеходный мост в Киеве снова вызвал скандал в сети

На новом пешеходном мосту со стеклянными площадками для обозрения заметили тяжелый грузовик, который мыл дорожное покрытие моста. В сети появилось видео, которое вызвало очень много вопросов. Ролик опубликовал ресурс dtp.kiev.ua в Facebook.

Напомним, что поездка мажора Никиты на внедорожнике Mercedes GL 500 недавно "взорвала" не только сеть, но и очень заинтересовала правоохранительные органы. Теперь парню грозит наказание за нарушение общественного порядка.

И хотя очевидно, что поливочная машина нужна для того, чтобы помыть мост от грязи, пользователи сети возмущены, почему для этих целей не использовали более легкую коммунальную технику. Комментаторы шутят, что скоро по мосту "пустят метро и фуры".

По новому пешеходному мосту в Киеве ездят грузовики (видео: facebook.com/dtp.kiev.ua)

Отметим, что в сети даже начали распространять забавные мемы относительно "планов на стратегическое развитие пешеходного моста", который открыли ко Дню Киева.

Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)

По новому пешеходному мосту в Киеве ездят грузовики (мем: facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментариях пользователи сети возмущены небрежностью коммунальщиков, которые допустили появление на стеклянном мосту тяжеловесной техники.

  • Охлаждают асфальт, чтобы фуры в дальнейшем колею не продавили.
  • Кто знает, когда маршрутки пустят?
  • Скоро по мосту будут пробки объезжать.

Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)

По новому пешеходному мосту в Киеве ездят грузовики (скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua)

  • Я так и знал, что так будет - мажоры пересели на коммунальный транспорт для маскировки, теперь на законных основаниях будут там кататься с телками...
  • Даешь мост через метро!
  • Скоро начнут самолеты приземляться.

Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)Скоро метро пустят: по стеклянному мосту в Киеве ездят грузовики (видео)

По новому пешеходному мосту в Киеве ездят грузовики (скрин: facebook.com/dtp.kiev.ua)

    Ранее мы писали, что после "героической" поездки по пешеходному мосту мажора на Mercedes, решившего покатать девушек, на новом мосту заметили мотоциклиста. 

    К слову, на второй день после открытия, обзорная площадка моста возле Арки дружбы народов была частично разрушена.

    Также мы писали, что в Ужгороде мажорка на на Porsche устроила страшное ДТП, в результате которого мужчина получил серьезные травмы.

    Перила давно должны были заменить: в Калуше ребенок вылетел с моста Как акула в Днепре: лось на киевском мосту озадачил сеть (видео)
    Новости Украины мост
    Новости партнеров
    Lite
    On Top
    Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
    Пропустить Соглашаюсь