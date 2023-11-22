Скоро у Києві з'являться "живі" стіни. Дивіться, як вони виглядатимуть (фото)

У Києві планують облаштувати "живі" стіни із зелені. Проєкт повністю фінансує шведська компанія, яка має великий досвід у цій діяльності. Таким чином іноземці хочуть підтримати Україну.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію начальника Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександра Возного у Facebook .

Що відомо про проект

"Ми вже думаємо над реалізацією "зелених" проєктів у прийдешньому 2024 році. Нещодавно до нас звернулася одна шведська компанія, лідер скандинавського ринку зі створення "живих" стін, з пропозицією допомогти Києву створити таку стіну", - пише Возний.

Він також поділився фото проєктів, які уже реалізувала шведська компанія.

"Керівник компанії дуже вболіває за Україну і хоче таким чином підтримати наш з вами дух незламності. Важливо, що всі витрати по облаштуванню "зеленої" стіни меценат візьме на себе, тому жодної копійки з бюджету Києва на реалізацію проєкту не буде витрачено", - додає чиновник.

Ось так виглядають "живі" стіни у Швеції (фото: facebook.com/oleksandr.voznyy)

Возний також зазначив, що зараз у КМДА шукають ідеальне місце для такої стіни, тому вони потребують порад, на якому будинку її доцільно облаштувати.

"Дуже бажано, щоб це була локація в центральних районах, а доступ до стіни був відкритий для усіх бажаючих. Також важливо, аби будівля не була пам’яткою архітектури. Ну і міцність - стіна повинна витримувати велике навантаження - 100 кг на м2", - зазначає Возний.

Свої пропозиції можна залишити у коментарях під постом на сторінці Возного у Facebook.