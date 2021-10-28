Скоро - Хэллоуин: что нужно обязательно сделать до мистического праздника

Хэллоуин 2021 украинцы вместе со всем миром отпразднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. В этом году праздник для нас будет особенным, так как 31-го числа мы переведем время на час назад и в этом дне будет 25 часов.
Что нужно обязательно сделать в преддверие праздника - читайте ниже в нашем материале Styler.
Интересно, что этот праздник появился еще у древних кельтов около двух тысяч лет назад. В их культуре особенно почитали бога смерти, который призывал в последний день октября души умерших в этому году людей.
Считалось, что 31-го числа - в последний день старого года - ворота между миром живых и мертвых отворялись, и души усопших приходили на землю. Именно оттуда появилась традиция рядиться в страшные костюмы, чтобы при встрече с духами сбить их с толку и сойти "за своих".
В нашей стране праздник становится с каждым годом все популярнее, поэтому на вопрос: "Отмечать Хэллоуин или нет?", ответ может быть только один - конечно же "Да!"
Украсьте свое жилище - тыквы, свечи, паутина - вот что может вам пригодиться для подготовки к хэллоуинской ночи.
Обязательно купите несколько красивых тыкв и вырежьте страшную рожицу, вставьте внутрь свечу. Такая поделка называется "светильник Джека", и с ней связана отдельная красивая легенда, о которой можно прочесть тут.
Запаситесь угощениями - отлично подойдут сладости - шоколад, конфеты, зефир и так далее.
Конечно же закройте на ночь все окна и двери, ведь согласно приметам, через них могут пробраться нечистые силы.
Ранее мы писали про традиции, обычаи и интересные факты о Хэллоуине - празднике, которому уже 2 тысяч лет.