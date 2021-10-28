Скоро - Хэллоуин: что нужно обязательно сделать до мистического праздника

Интересно, что этот праздник появился еще у древних кельтов около двух тысяч лет назад. В их культуре особенно почитали бога смерти, который призывал в последний день октября души умерших в этому году людей.

Считалось, что 31-го числа - в последний день старого года - ворота между миром живых и мертвых отворялись, и души усопших приходили на землю. Именно оттуда появилась традиция рядиться в страшные костюмы, чтобы при встрече с духами сбить их с толку и сойти "за своих".

В нашей стране праздник становится с каждым годом все популярнее, поэтому на вопрос: "Отмечать Хэллоуин или нет?", ответ может быть только один - конечно же "Да!"

Что нужно сделать до мистического праздника

Конечно же, продумать свой образ в деталях. Если вы решили отметить этот день с друзьями, удивите их необычным нарядом, мейком, праздничными аксессуарами.

Украсьте свое жилище - тыквы, свечи, паутина - вот что может вам пригодиться для подготовки к хэллоуинской ночи.

Обязательно купите несколько красивых тыкв и вырежьте страшную рожицу, вставьте внутрь свечу. Такая поделка называется "светильник Джека", и с ней связана отдельная красивая легенда, о которой можно прочесть тут.

Запаситесь угощениями - отлично подойдут сладости - шоколад, конфеты, зефир и так далее.

Что нельзя делать на Хэллоуин

В эту ночь нельзя оборачиваться, даже если кто-то следует за вами по пятам.

Оставлять вне пределов дома личные вещи, к примеру, вывешивать постиранное белье.

Отказывать в помощи тем, кто просит милостыню.

Конечно же закройте на ночь все окна и двери, ведь согласно приметам, через них могут пробраться нечистые силы.