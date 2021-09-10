Скоро будет по 10 тысяч больных в сутки: иммунолог призвал готовиться к "желтой зоне"

В Украине продолжает расти количество инфицированных коронавирусом и 10 сентября было зарегистрировано уже более 3 тысяч заболевших . Украинцам стоит готовиться к переходу в "желтую" зону карантина.

Такое мнение выразил иммунолог Борис Донской в эфире программы "Сегодня. День" на телеканале " Украина 24 ".

Специалист считает, что уже через неделю в Украине ежедневно будут регистрировать до 10 тысяч инфицированных. И меры нужно вводить постепенно, чтобы избежать скачка заболевания.

"К "желтой зоне" уже стоит готовиться. Вы сами видите цифры роста, динамика неприятная. Неудивительно, что через три дня будет 5 тысяч, а еще через пять дней уже будет под 10 тысяч. Поэтому готовиться. Если мы начнем сейчас вводить определенные ограничительные меры, то мы сможем сделать эту кривую, которая стремительно растет, более плавной", - считает Борис Донской.

Он добавил, что сейчас нужно рационально активизировать вакцинацию именно в группах риска, чтобы снизить вероятных тяжелого течения болезни.

"Это могло бы не сильно повлиять на кривую заболеваемости, но повлияло бы на кривую смертности. В целом темпы вакцинации сейчас лучше. Но все равно недостаточно и немного нерационально в плане выбора групп. Пенсионеры сейчас должны быть привиты максимально, а они привиты минимально, то есть стратегия прививки была нерациональна", - отмечает иммунолог.

Стоит отметить, что "желтая" зона карантина вводится одновременно по всей стране – так предусмотрено в правилах адаптивного карантина. Перевести все области в желтую зону могут даже при условии, что "красного" уровня достигнет только одна область.

Запреты "желтой" зоны карантина