Скоро буде по 10 тисяч хворих на добу: імунолог закликав готуватися до "жовтої зони"

В Україні продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом і 10 вересня було зареєстровано вже понад 3 тисячі хворих . Українцям варто готуватися до переходу в "жовту" зону карантину.

Фахівець вважає, що вже через тиждень в Україні щодня реєструватимуть до 10 тисяч інфікованих. І заходи потрібно вводити поступово, щоб уникнути стрибка захворювання.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що через три дні буде 5 тисяч, а ще через п'ять днів вже буде під 10 тисяч. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - вважає Борис Донський.

Він додав, що зараз потрібно раціонально активізувати вакцинацію саме в групах ризику, щоб знизити ймовірних тяжкого перебігу хвороби.

"Це могло б не сильно вплинути на криву захворюваності, але вплинуло б на криву смертності. Загалом темпи вакцинації зараз кращі. Але все одно недостатньо і трохи нераціонально в плані вибору груп. Пенсіонери зараз повинні бути щеплені максимально, А вони щеплені мінімально, тобто стратегія щеплення була нераціональна", - зазначає імунолог.

Варто відзначити, що "жовта" зона карантину вводиться одночасно по всій країні – так передбачено в правилах адаптивного карантину. Перевести всі області в жовту зону можуть навіть за умови, що "червоного" рівня досягне тільки одна область.

Заборони "жовтої" зони карантину