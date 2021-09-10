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Скоро буде по 10 тисяч хворих на добу: імунолог закликав готуватися до "жовтої зони"

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П'ятниця 10 вересня 2021 15:34
Скоро буде по 10 тисяч хворих на добу: імунолог закликав готуватися до "жовтої зони" Імунолог закликав українців готуватися до переходу в "жовту" зону карантину (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні продовжує зростати кількість інфікованих коронавірусом і 10 вересня було зареєстровано вже понад 3 тисячі хворих. Українцям варто готуватися до переходу в "жовту" зону карантину.

Таку думку висловив імунолог Борис Донський в ефірі програми "Сьогодні. День "на телеканалі "Україна 24".

Фахівець вважає, що вже через тиждень в Україні щодня реєструватимуть до 10 тисяч інфікованих. І заходи потрібно вводити поступово, щоб уникнути стрибка захворювання.

"До "жовтої зони" вже варто готуватися. Ви самі бачите цифри зростання, динаміка неприємна. Не дивно, що через три дні буде 5 тисяч, а ще через п'ять днів вже буде під 10 тисяч. Тому готуватися. Якщо ми почнемо зараз вводити певні обмежувальні заходи, то ми зможемо зробити цю криву, яка стрімко зростає, більш плавною", - вважає Борис Донський.

Він додав, що зараз потрібно раціонально активізувати вакцинацію саме в групах ризику, щоб знизити ймовірних тяжкого перебігу хвороби.

"Це могло б не сильно вплинути на криву захворюваності, але вплинуло б на криву смертності. Загалом темпи вакцинації зараз кращі. Але все одно недостатньо і трохи нераціонально в плані вибору груп. Пенсіонери зараз повинні бути щеплені максимально, А вони щеплені мінімально, тобто стратегія щеплення була нераціональна", - зазначає імунолог.

Варто відзначити, що "жовта" зона карантину вводиться одночасно по всій країні – так передбачено в правилах адаптивного карантину. Перевести всі області в жовту зону можуть навіть за умови, що "червоного" рівня досягне тільки одна область.

Заборони "жовтої" зони карантину

  • Обов'язковий масочний режим
  • Дистанція в 1,5 метра
  • Масові заходи можливі тільки при можливості забезпечити наявність на одну людину 4 кв.метри.
  • Наповненість кінотеатрів і залів закладів культури – не більше ніж на 50%.
  • Наповненість спортивних залів - не більше 1 людини на 10 кв.метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні збираються посилити карантин.

А також розповідали про те, що медик пояснив, чому хвилю коронавірусу в Україні вже не зупинити.

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