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YouTube запустив новий розділ, на який чекали всі: про що мова

Середа 29 травня 2024 13:14
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YouTube запустив новий розділ, на який чекали всі: про що мова 75 безкоштовних ігор з колекції Playables на YouTube незабаром стануть доступні всім користувачам через додаток (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія YouTube оголосила про вихід із стадії обмеженого тестування ігрового сервісу Playables. Тепер новим сервісом зможе скористатися будь-який користувач онлайн-ресурсу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.

Що відомо про додаток

Playables - це безкоштовні ігри, в які можна грати на веб-сайті YouTube або в самому додатку на iPhone і iPad.

YouTube фокусується на "легких, розважальних іграх", тому багато варіантів - це ті ігри, в які можна грати протягом короткого періоду часу.

Playables був доступний невеликій кількості користувачів, оскільки YouTube тестував цю функцію, але на сьогоднішній день у додатку присутні більше 75 ігор, включаючи Angry Birds Showdown та Cut the Rope.

YouTube запустив новий розділ, на який чекали всі: про що мова

Додаток Playables (фото: MacRumors)

Функції Playables

Знайти Playables можна буде у вкладці "Навігатор" та на головній сторінці YouTube у браузерній версії сервісу або в мобільному додатку для пристроїв на базі iOS та Android.

Користувачам Playables є можливість збереження прогресу, а також відстеження свого кращого рахунку. Крім того, геймери можуть поділитися розвагами, що сподобалися, з друзями (меню з трьома точками).

Команда YouTube також закликає користувачів ділитися своїми ідеями щодо покращення Playables. Кнопка "Надіслати відгук" ховається на екрані з грою за меню з трьома точками.

Де і коли стане доступний додаток

YouTube також оголосив, що "експеримент Playables" стане доступним більшій кількості користувачів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Найближчими місяцями ігри будуть доступні багатьом користувачам у багатьох країнах світу.

Нагадаємо, що YouTube-блогери виготовили спеціальний костюм для збирання рідини з тіла.

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