YouTube запустив новий розділ, на який чекали всі: про що мова
Компанія YouTube оголосила про вихід із стадії обмеженого тестування ігрового сервісу Playables. Тепер новим сервісом зможе скористатися будь-який користувач онлайн-ресурсу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.
Що відомо про додаток
Playables - це безкоштовні ігри, в які можна грати на веб-сайті YouTube або в самому додатку на iPhone і iPad.
YouTube фокусується на "легких, розважальних іграх", тому багато варіантів - це ті ігри, в які можна грати протягом короткого періоду часу.
Playables був доступний невеликій кількості користувачів, оскільки YouTube тестував цю функцію, але на сьогоднішній день у додатку присутні більше 75 ігор, включаючи Angry Birds Showdown та Cut the Rope.
Додаток Playables (фото: MacRumors)
Функції Playables
Знайти Playables можна буде у вкладці "Навігатор" та на головній сторінці YouTube у браузерній версії сервісу або в мобільному додатку для пристроїв на базі iOS та Android.
Користувачам Playables є можливість збереження прогресу, а також відстеження свого кращого рахунку. Крім того, геймери можуть поділитися розвагами, що сподобалися, з друзями (меню з трьома точками).
Команда YouTube також закликає користувачів ділитися своїми ідеями щодо покращення Playables. Кнопка "Надіслати відгук" ховається на екрані з грою за меню з трьома точками.
Де і коли стане доступний додаток
YouTube також оголосив, що "експеримент Playables" стане доступним більшій кількості користувачів у США, Великій Британії, Канаді та Австралії. Найближчими місяцями ігри будуть доступні багатьом користувачам у багатьох країнах світу.
Нагадаємо, що YouTube-блогери виготовили спеціальний костюм для збирання рідини з тіла.
А ще у нас є матеріал про те, як знайти музику з фільму чи відео на YouTube.