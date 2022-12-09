"Скоріш забути б той триклятий лютий": Потап заспівав про Україну після перемоги

"Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той триклятий лютий, який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року", - коментує пісню Потап.

Співак закликає своїх слухачів вірити у Перемогу в великій Війні за незалежність України.

Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Він впевнений, що зовсім скоро настануть інші дні - час, коли наша країна не просто відновиться, а розквітне пишним цвітом.

"Українці знову насолоджуватимуться життям та планами на майбутнє, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі та сповнені вдячності оплески. І шана їхній міці та відвазі буде жити вічно в наших серцях та передаватиметься з покоління в покоління! Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!" - говорить артист.

Текст пісні "Триклятий лютий":

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

І не один

Скільки людей розділила жахлива

Потворна, проклята війна

Тільки ти Бога просила

Щоб дав тобі сили

Забрав він твій страх

Війна - вона теж жінка

Війна - вона розлучниця і біль

Війна не має спинку, якщо не вірите

А ти мала повір

Що все ще буде

На площах люди

І ти з ним за руку

Медаль на грудях

І синє небо

В очах у сина

Нова родина

І оновлена країна

І всі співатимуть “Червону руту”

І тільки моторошно трохи від салюту

Скоріш забути б той триклятий лютий

Скоріш забути б

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

У вас буде син

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що до цього Потап випустив трек "Шлях додому" про "пошук ДНК свого народу".

"Кожен українець у цей складний час проживає нелегкі часи. Багато хто був змушений покинути свій дім, свої міста і навіть країни. Але любов до свого коріння не зникає ніколи. Сьогодні кожен з нас герой - військовий, волонтер чи просто активний громадянин, всі прокладають шлях до того "дому", який ототожнюється з мирним життям та щасливим буттям", - говорить про пісню Олексій.