"Скоріш забути б той триклятий лютий": Потап заспівав про Україну після перемоги

Олексій Потапенко випустив нову україномовну пісню "Триклятий лютий", у якій розповідає про те, як наша країна розквітне після перемоги над російським загарбником.
Потужний та емоційний трек демонструє актуальне і палке бажання кожного із нас - відбудувати наше спільне майбутнє, яке всі ми бачимо мирним та незалежним.
"Усім нам потрібно вірити, що вже скоро настане те майбутнє, в якому кожен із нас відпустить все погане, особливо той триклятий лютий, який агресивно та жорстоко увійшов у наше життя цього року", - коментує пісню Потап.
Співак закликає своїх слухачів вірити у Перемогу в великій Війні за незалежність України.
Олексій Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)
Він впевнений, що зовсім скоро настануть інші дні - час, коли наша країна не просто відновиться, а розквітне пишним цвітом.
"Українці знову насолоджуватимуться життям та планами на майбутнє, наші діти нарешті побачать чисте мирне небо над головою, а наші захисники будуть приймати щирі та сповнені вдячності оплески. І шана їхній міці та відвазі буде жити вічно в наших серцях та передаватиметься з покоління в покоління! Ми зробимо все для того, щоб в майбутньому не залишилося місця війні!" - говорить артист.
Текст пісні "Триклятий лютий":
А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
І не один
Скільки людей розділила жахлива
Потворна, проклята війна
Тільки ти Бога просила
Щоб дав тобі сили
Забрав він твій страх
Війна - вона теж жінка
Війна - вона розлучниця і біль
Війна не має спинку, якщо не вірите
А ти мала повір
Що все ще буде
На площах люди
І ти з ним за руку
Медаль на грудях
І синє небо
В очах у сина
Нова родина
І оновлена країна
І всі співатимуть “Червону руту”
І тільки моторошно трохи від салюту
Скоріш забути б той триклятий лютий
Скоріш забути б
А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
У вас буде син
А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, що до цього Потап випустив трек "Шлях додому" про "пошук ДНК свого народу".
"Кожен українець у цей складний час проживає нелегкі часи. Багато хто був змушений покинути свій дім, свої міста і навіть країни. Але любов до свого коріння не зникає ніколи. Сьогодні кожен з нас герой - військовий, волонтер чи просто активний громадянин, всі прокладають шлях до того "дому", який ототожнюється з мирним життям та щасливим буттям", - говорить про пісню Олексій.
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