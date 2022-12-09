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"Скоріш забути б той триклятий лютий": Потап спел об Украине после победы

Алексей Потапенко (фото: пресс-служба 1+1)
Автор: Дмитрий Войналович

Алексей Потапенко выпустил новую украиноязычную песню "Триклятий лютий", в которой рассказывает о том, как наша страна расцветет после победы над российским захватчиком.

Мощный и эмоциональный трек демонстрирует актуальное и горячее желание каждого из нас - отстроить наше общее будущее, которое мы видим мирным и независимым.

"Всем нам нужно верить, что уже скоро придет то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот треклятый февраль, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", - комментирует песню Потап.

Певец призывает своих слушателей верить в Победу в Великой войне за независимость Украины.

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Он уверен, что совсем скоро наступят другие дни - время, когда наша страна не просто восстановится, а расцветет пышным цветом.

"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" - говорит артист.

Текст песни "Триклятий лютий":

А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим
Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син
І не один

Скільки людей розділила жахлива
Потворна, проклята війна
Тільки ти Бога просила
Щоб дав тобі сили
Забрав він твій страх

Війна - вона теж жінка
Війна - вона розлучниця і біль
Війна не має спинку, якщо не вірите
А ти мала повір
Що все ще буде
На площах люди
І ти з ним за руку
Медаль на грудях
І синє небо
В очах у сина
Нова родина
І оновлена країна
І всі співатимуть “Червону руту”
І тільки моторошно трохи від салюту
Скоріш забути б той триклятий лютий
Скоріш забути б

А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим

Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син

Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син

У вас буде син

А вона тебе чекає
Крізь вогонь, крізь fire
А вона тебе чекає
Тільки повернись
Живим

Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син

Не знаходить і шукає
Собі місце, бо не знає
Де ти є, ну повертайся
У вас буде син

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что до этого Потап выпустил трек "Шлях додому" о "поиске ДНК своего народа".

"Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страну. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой - военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к тому "дому", который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием", - говорит о песне Алексей.

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