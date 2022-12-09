"Скоріш забути б той триклятий лютий": Потап спел об Украине после победы

"Всем нам нужно верить, что уже скоро придет то будущее, в котором каждый из нас отпустит все плохое, особенно тот треклятый февраль, который агрессивно и жестоко вошел в нашу жизнь в этом году", - комментирует песню Потап.

Певец призывает своих слушателей верить в Победу в Великой войне за независимость Украины.

Алексей Потапенко (фото: instagram.com/realpotap)

Он уверен, что совсем скоро наступят другие дни - время, когда наша страна не просто восстановится, а расцветет пышным цветом.

"Украинцы снова будут наслаждаться жизнью и планами на будущее, наши дети наконец-то увидят чистое мирное небо над головой, а наши защитники будут принимать искренние и полные благодарности аплодисменты. Мы сделаем все для того, чтобы в будущем не осталось места войне!" - говорит артист.

Текст песни "Триклятий лютий":

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

І не один

Скільки людей розділила жахлива

Потворна, проклята війна

Тільки ти Бога просила

Щоб дав тобі сили

Забрав він твій страх

Війна - вона теж жінка

Війна - вона розлучниця і біль

Війна не має спинку, якщо не вірите

А ти мала повір

Що все ще буде

На площах люди

І ти з ним за руку

Медаль на грудях

І синє небо

В очах у сина

Нова родина

І оновлена країна

І всі співатимуть “Червону руту”

І тільки моторошно трохи від салюту

Скоріш забути б той триклятий лютий

Скоріш забути б

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

У вас буде син

А вона тебе чекає

Крізь вогонь, крізь fire

А вона тебе чекає

Тільки повернись

Живим

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Не знаходить і шукає

Собі місце, бо не знає

Де ти є, ну повертайся

У вас буде син

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Напомним, что до этого Потап выпустил трек "Шлях додому" о "поиске ДНК своего народа".

"Каждый украинец в это сложное время проживает нелегкие времена. Многие были вынуждены покинуть свой дом, свои города и даже страну. Но любовь к своим корням не исчезает никогда. Сегодня каждый из нас герой - военный, волонтер или просто активный гражданин, все прокладывают путь к тому "дому", который отождествляется с мирной жизнью и счастливым бытием", - говорит о песне Алексей.