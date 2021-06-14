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Сколько украинцы могут заработать на сборе ягод в Польше: озвучены зарплаты

Автор: Людмила Жукова

Украинские заробитчане очень часто выбирают польшу для места заработка и жилья. Сейчас стали известны зарплаты для рабочих на сборке ягод. Это суммы от 800 до 1200 долларов в месяц.

Об этом сообщает издание UBR.

"За сбор ягод в Польше в этом году платят от $800 до $1200/мес. Но если идет дождь – ты не выйдешь в поле, а плата идет именно за объем собранного. Также, если неурожай – где-то заморозки, где-то не успела ягода созреть и т. д. – это тоже влияет на итоговый заработок. Нужно собрать не меньше 40 кг ягоды в день. Удастся ли вам столько собрать? Тот же самый формат в Украине", – рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

По мнению экспертов, при хороших погодных условиях и высокой продуктивности заработать в Польше получится вдвое больше, чем в Украине. Но єто явление достаточно временное.

"По некоторым видам популярных ягод поляки снижают объемы производства именно из-за успешного украинского производства. Например, малина из Украины за последние четыре года сильно вытеснила польскую. Польша закупает замороженную ягоду в Украине и перепродает ее в другие страны под своими брендами", – рассказал экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Отметим, что, например, в Украине людям предлагают собирать голубику и малину. Работникам платят от 10-12 грн/кг собранной ягоды и обещают ежедневный доход от 400 до 600 грн в зависимости от трудоспособности наемника.

Как мы писали ранее, в Кабмине рассказали о ситуации с пенсиями для заробитчан, работавших неофициально.

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