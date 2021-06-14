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Скільки українці можуть заробити на зборі ягід у Польщі: озвучені зарплати

Автор: Людмила Жукова

Українські заробітчани дуже часто вибирають Польщу для місця заробітку і житла. Зараз стали відомі зарплати для робітників на збірці ягід. Це суми від 800 до 1200 доларів на місяць.

Про це повідомляє видання UBR.

"За збір ягід у Польщі цього року платять від $800 до $1200 / міс. Але якщо йде дощ - ти не вийдеш в поле, а плата йде саме за обсяг зібраного. Також, якщо неврожай – десь заморозки, десь не встигла ягода дозріти і т.д. - це теж впливає на підсумковий заробіток. Потрібно зібрати не менше 40 кг ягоди в день. Чи вдасться вам стільки зібрати? Той же самий формат в Україні", - розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

На думку експертів, при хороших погодних умовах і високої продуктивності заробити в Польщі вийде вдвічі більше, ніж в Україні. Але це явище досить тимчасове.

"За деякими видами популярних ягід поляки знижують обсяги виробництва саме через успішне українське виробництво. Наприклад, малина з України за останні чотири роки сильно витіснила польську. Польща закуповує заморожену ягоду в Україні і перепродує її в інші країни під своїми брендами", - розповів економіст інвестиційного департаменту продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) Андрій Ярмак.

Відзначимо, що, наприклад, в Україні людям пропонують збирати лохину і малину. Працівникам платять від 10-12 грн/кг зібраної ягоди й обіцяють щоденний дохід від 400 до 600 грн залежно від працездатності найманця.

Як ми писали раніше, в Кабміні розповіли про ситуацію з пенсіями для заробітчан, які працювали неофіційно.

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