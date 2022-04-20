Как и за сколько украинцы могут купить квартиру или дом в Венгрии: что нужно знать

Венгрия стала одной из наиболее популярных стран среди украинцев, которые выехали за границу во время войны. Для тех, кто думает о переезде на длительный срок, актуален вопрос стоимости недвижимости в этой стране.

Как и по какой цене можно купить квартиру в Венгрии – читайте у нас на Styler.

Где искать недвижимость по выгодной стоимости

Покупка жилья в Венгрии обойдется значительно дешевле, чем во многих странах Евросоюза. Стоимость однокомнатных квартир здесь стартует от 50 тысяч евро в зависимости от региона.

Самый популярный город страны - Будапешт, соответственно цены на жилье здесь наиболее высокие. Однако можно купить недвижимость на выгодных условиях и в столице. В таком случае стоит рассмотреть предложения о продаже квартир, которые требуют ремонта.

Фото: цены на квартиры в Будапеште дешевле на вторичном рынке (realting.com)

Высокие цены на квартиры и дома - в окрестностях озера Балатон, а также в городах Хевиз, Дебрецен. Более дешевые варианты жилья на рынке недвижимости Венгрии - в отдалении от курортных зон.

Как купить квартиру в Венгрии

Иностранцы могут приобретать и владеть недвижимостью в Венгрии, но оформление сделки должно быть одобрено компетентным органом власти. Однако это является формальной процедурой. Ограничения для иностранцев накладываются на покупку сельскохозяйственных земель.

Для самостоятельного поиска квартиры или дома в Венгрии удобно пользоваться сайтами недвижимости, где выставляют объявления как частные лица, так и риэлторы:

realting.com - покупка квартир, вилл. Предложения на вторичном рынке, в новостройках и от застройщиков.

kvartyra.hu - объявления о продаже апартаментов в самых популярных городах и локациях страны (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гйор, Капошвар, Эрд, Сегед).

realestate.hu - аренда, продажа квартир и домов в разных городах Венгрии. Также есть объявления о продаже земельных участков, летних домиков и пр.

towerbudapest.com - квартиры на продажу в Будапеште от агентства недвижимости. Есть фильтры объявлений по районам города.

Цены на жилье

В Будапеште самые дешевые квартиры - студии площадью до 25 кв.м. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в хорошем состоянии составит от 80-90 тысяч евро.

Цены на дома в столице стартуют от 150 тысяч евро. Так, 6 комнатный дом, общей площадью 120 кв.м обойдется в 188 тысяч евро.

Фото: стоимость домов в столице Венгрии (kvartyra.hu)

В городе Мишкольц в 200 км от украинской границы недвижимость стоит дешевле. Однокомнатная квартира в новостройке обойдется свыше 100 тысяч евро, но на вторичном рынке можно найти предложения менее 50 тысяч евро.

Фото: картиры в Мишкольце (kvartyra.hu)

В небольшом городке Эгер на севере Венгрии расположены термальные источники. Квартира здесь может приносить доход от сдачи в аренду.

Фото: цены на дома в Эгере (realestate.hu)

Стоимость однокомнатных апартаментов - от 70 тысяч евро. Дом на 134 кв. м с большим земельным участком будет стоить от 200 тысяч евро.