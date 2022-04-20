ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 20:20
Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати Фото: нерухомість в Угорщині (freepik.com)
Автор: Анна Березина

Угорщина стала однією із найпопулярніших країн серед українців, які виїхали за кордон під час війни. Для тих, хто думає про переїзд на тривалий термін, актуальним є питання вартості нерухомості в цій країні.

Як і за якою ціною можна купити квартиру в Угорщині – читайте у нас на Styler.

Де шукати нерухомість за вигідною вартістю

Купівля житла в Угорщині коштуватиме значно дешевше, ніж у багатьох країнах Євросоюзу. Вартість однокімнатних квартир тут стартує від 50 тисяч євро залежно від регіону.

Найпопулярніше місто країни - Будапешт, відповідно ціни на житло тут найвищі. Однак можна купити нерухомість на вигідних умовах і в столиці. У такому разі варто розглянути пропозиції щодо продажу квартир, які потребують ремонту.

Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Фото: ціни на квартири в Будапешті дешевші на вторинному ринку (realting.com)

Високі ціни на квартири та будинки - на околицях озера Балатон, а також у містах Хевіз, Дебрецен. Дешевші варіанти житла на ринку нерухомості Угорщини – на відстані від курортних зон.

Як купити квартиру в Угорщині

Іноземці можуть купувати та володіти нерухомістю в Угорщині, але оформлення угоди має бути схвалено компетентним органом влади. Проте це є формальною процедурою. Обмеження для іноземців накладаються купівлю сільськогосподарських земель.

Для самостійного пошуку квартири або будинку в Угорщині зручно користуватися сайтами нерухомості, де виставляють оголошення як приватні особи, так і ріелтори:

realting.com - покупка квартир, вілл. Пропозиції на вторинному ринку, в новобудовах та від забудовників.

kvartyra.hu - оголошення про продаж апартаментів у найпопулярніших містах та локаціях країни (Будапешт, озеро Балатон, Кечкемет, Дебрецен, Гйор, Капошвар, Ерд, Сегед).

realestate.hu - оренда, продаж квартир та будинків у різних містах Угорщини. Також є оголошення про продаж земельних ділянок, літніх будиночків та ін.

towerbudapest.com - квартири на продаж у Будапешті від агенції нерухомості. Є фільтри оголошень по районах міста.

Ціни на житло

У Будапешті найдешевші квартири – студії площею до 25 кв.м. Середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку у хорошому стані становитиме від 80-90 тисяч євро.

Ціни на будинки у столиці стартують від 150 тисяч євро. Так, 6 кімнатний будинок загальною площею 120 кв.м коштуватиме 188 тисяч євро.

Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Фото: вартість будинків у столиці Угорщини (kvartyra.hu)

У місті Мішкольц за 200 км від українського кордону нерухомість продають дешевше. Однокімнатна квартира в новобудові коштуватиме понад 100 тисяч євро, але на вторинному ринку можна знайти пропозиції менше 50 тисяч євро.

Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Фото: картири в Мішкольці (kvartyra.hu)

У невеликому містечку Егер на півночі Угорщини розташовані термальні джерела. Квартира тут може приносити дохід від оренди.

Як і за скільки українці можуть купити квартиру чи дім в Угорщині: що треба знати

Фото: ціни на будинки в Егері (realestate.hu)

Вартість однокімнатних апартаментів – від 70 тисяч євро. Будинок на 134 кв. м із великою земельною ділянкою коштуватиме від 200 тисяч євро.

Раніше ми писали, як і за скільки можна купити квартиру в Польщі, Німеччині та інших країнах.

Також читайте, як українцям купити квартиру чи будинок у Словаччині і яка ціна питання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина покупка жилья
LITE
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ
Українська блогерка поширює фейки про ЗСУ і вирішила втекти в РФ