Как украинцам купить квартиру или дом в Словакии и какая цена вопроса

Миллионы украинцев после начала войны с Россией выехали за границу в поисках безопасности. Словакия принимает наших переселенцев и предоставляет помощь в поиске временного жилья. Однако для тех, кто хочет самостоятельно найти квартиру на длительный срок, актуальной будет информация о цене недвижимости в этой стране.

Сколько стоят квартиры в Словакии, список сайтов, где можно найти жилье - в материале Styler ниже .

Покупка жилья в Словакии

На рынке недвижимости Словакии можно найти предложения на любой кошелек. Бюджетные варианты жилья предлагают в приграничных районах с Украиной и Венгрией, а самые дорогие квартиры выставлены на продажу в Братиславе.

Цена апартаментов в столице колеблется от 100 до 500 тысяч евро. Дом с гаражом в частном секторе Братиславы обойдется в среднем в 400 тысяч евро. Тогда как в провинциальных городках большие дома в частном секторе будут стоить около 200 тысяч евро.

Фото: цены на дома в Братиславе (nehnutelnosti.sk)

Сайты для поиска недвижимости в Словакии

Все онлайн-ресурсы с объявлениями - на словацком языке, но с этим легко справится Google-переводчик.

reality.sk - объявления о продаже недвижимости во всех регионах страны. Предложения от агентств недвижимости.

byty.sk - квартиры и дома от собственника и от риэлторов. Жилье в новостройках и на вторичном рынке.

nehnutelnosti.sk - сайт с объявлениями о продаже квартир от агентств недвижимости. Студии, однокомнатные апартаменты, элитное жилье.

ringo.topky.sk - продажа квартир и домов во всех регионах Словакии от владельца и предложения от риелторов.

topreality.sk - предложения о продаже апартаментов в Словакии от агентства недвижимости.

slovakreal.com - каталог недвижимости Словакии. Квартиры на продажу в Братиславе, выгодные предложения в городках рядом со столицей.

Стоимость 1-комнатной квартиры в Словакии

Цены на недвижимость разнятся в зависимости от локации. Недвижимость в Словакии недорого можно найти в восточной части страны.

Например, в округе Михаловце рядом с украинской границей стоимость небольшой квартиры-студии - от 29 тысяч евро.

Фото: в Михаловце цены на жилье ниже столичных (nehnutelnosti.sk)

В крупном городе Кошице в 80 км от границ Украины ценовые предложения на однокомнатные квартиры - от 110 тысяч евро.

Фото: квартиры в Кошице (nehnutelnosti.sk)

Самые дорогие квартиры выставлены на продажу в столице страны - Братиславе. Средняя цена - 1,5 тысяч евро за квадратный метр. В центре города стоимость одного квадратного метра может составлять до 5 тысяч евро.

Наиболее популярные районы для семейных пар - Петражалка и Ружинов. Ружинов расположен в 15 минутах от центра Братиславы, в районе много новостроек. А в Петражалке есть велотрасса вдоль Дуная, которая имеет международное значение.

Фото: квартиры в Петражалке и Ружинове (byty.sk)

Более бюджетные районы столицы: Подунайские Бискупицы, Вракуня, Вайноры, Рача и Девинска Нова Вес. Средний диапазон цен - 90-150 тысяч евро за однокомнатную квартиру.

Для тех, кто хочет купить дом в Словакии и жить при этом неподалеку от столицы, стоит рассмотреть предложения в частном секторе: Русовце, Чуново, Яровце.