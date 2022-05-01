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Сколько украинцы будут платить за коммуналку в мае 2022: все тарифы

Сколько будем платить за коммуналку в мае (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут и останутся "замороженными" во время военного положения.

В материале Styler, читайте сколько заплатим за свет, газ и воду в мае 2022 года.

Какими будут тарифы на электроэнергию

Тарифы на электроэнергию сохранятся, как минимум, еще на шесть месяцев. Сейчас они таковы:

до 250 кВт*ч – 1,44 гривны за 1 кВт*ч;
свыше 250 кВт*ч – 1,68 гривны за 1 кВт*ч.

Тарифы на воду

Тарифы для водоканалов и предприятий, занимающихся водоотводом и водоснабжением, устанавливаются Национальной комиссией по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Регулятор не сообщал об изменении тарифов, поэтому в мае все показатели останутся на том же уровне.

Тарифы на газ

Министр энергетики Герман Галущенко и премьер-министр Украины Денис Шмигаль вместе с главой Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данилом Гетьманцевым заявили, что тарифы не будут расти во время действия военного положения, несмотря ни на что.

"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать - посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решение", - сказал он.

Напомним, срок годовых газовых контрактов, в которых зафиксирована цена газа для населения, истекает 30 апреля 2022 года.

Читайте также, что будет с ценой на газ и коммуналкой во время войны.

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